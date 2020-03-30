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Artvin’de sokak hayvanları unutulmadı Artvin’de Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar 'Evde kal' uyarılarına uyunca sokak hayvanları aç kaldı, yardımlarına ise hayvan severler koştu

İHA

Artvin'de vatandaşlar Koronvirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' uyarılarına uyunca sokak hayvanları aç kaldı, yardımlarına ise hayvan severler koştu. Her gün nöbetleşe belli saatlerde sokak hayvanlarını besleyen hayvan severler, "Evde kalın fakat sokak hayvanlarını ihmal etmeyin" çağrısında bulundular.

Artvin’de sokak hayvanları unutulmadı Artvin’de Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar 'Evde kal' uyarılarına uyunca sokak hayvanları aç kaldı, yardımlarına ise hayvan severler koştu

Artvin’de vatandaşlar Koronvirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' uyarılarına uyunca sokak hayvanları aç kaldı, yardımlarına ise hayvan severler koştu. Her gün nöbetleşe belli saatlerde sokak hayvanlarını besleyen hayvan severler, "Evde kalın fakat sokak hayvanlarını ihmal etmeyin" çağrısında bulundular.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından sokaklar büyük oranda boşaldı. Vatandaşlar 'Evde kal' uyarılarına uyarken, bu durum şüphesiz sokak hayvanlarına yaramadı.
Artvin’de Korona virüs (kovid19) salgını nedeniyle lokanta, kafe gibi mekanların kapalı olunca, insanların da evde olması nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu durum karşısında Artvin’de faaliyet gösteren Hayvanları İnsanları Doğayı Derneği (HAYDİKO) üyesi bir grup kadın, nöbetleşe belli saatlerde dışarı çıkarak sokak hayvanlarını besliyor.
Aynı zamanda yaralı hayvanların tedavilerini de yapan hayvan severler, salgın nedeniyle evde kal kuralına uyalım, fakat sokak hayvanları için kapımıza bir tas su ve yiyecek bırakalım uyarısında bulundular.
Artvin’de öğretmenlik yapan ve aynı zamanda Hayvanları İnsanları Doğayı Derneği (HAYDİKO) temsilcisi Emel Meriç, hayvan severler olarak bir süre önce engelli, hastalıklı sokak hayvanları için doğal bir alanı oluşturmak adına 'yaşam köy' adını verdikleri 3 dönümlük bir yaşam alanı oluşturduklarını söyledi. Meriç, “Sokak köpekleri için oluşturulan yaşan alanın tamamen hayvan sever gönüllülerin desteği ile kurduk. Hayvanlar için kulübeler kafesler bölmeler yaptık. Alan ilk oluşturulduğunda 100’den fazla hayvan vardı. Bunların bir kısmını sahiplendirdik, bir kısmı öldü. Şuan itibariyle 60 dolayında köpek var. Bizim imkanlarımız sınırlı. Buradaki hayvanların beslenmesini de tamamen vatandaşlardan aldığımız destekle yapıyoruz. Yeni tip koronavirüs (kovid19) salgını nedeniyle lokanta, kafe gibi mekanların kapalı olması insanların da evde olması nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandı. Biz dernek olarak gerekli tedbir ve önemleri alarak belirli aralıklarla sokaklarda hayvanları besliyoruz. Bu süreçte sokak hayvanlarının mağdur olmaması içinde bir şeyler yapma gayreti içindeyiz. Mahallelerde gönüllü vatandaşlarımız var. Onlara mama takviyesi yaptık. Onlar mahallelerindeki hayvanları besliyor. Bizde Yaşam Köyünde bakım ve tedavilerle ilgileniyoruz. Süreç devam ediyor. Sokak hayvanlarının bize ihtiyacı var” dedi.

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