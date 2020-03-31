Yusufeli'de halk eğitim merkezinde maske üretiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yusufeli'de halk eğitim merkezinde maske üretiliyor

DHA

Yusufeli'de halk eğitim merkezinde maske üretiliyor


Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA) - ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde bulunan halk eğitim merkezinde, sağlık personeli ve güvenlik güçleri için maske üretimine başlandı.
Yusufeli Halk Eğitim Merkezi´nde görev yapan usta öğreticiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında gönüllü olarak maske üretimine başladı. Sağlık personeli ve güvenlik güçleri için haftada bin adet maske üretimi yapmayı hedefleyen usta öğreticiler, ilerleyen zamanlarda üretilen maskeleri vatandaşlara da hediye etmeyi planlıyor.
`GEREKİRSE EVDE DE MASKE ÜRETECEĞİZ´
Merkezi ziyaret eden ve üretilen maskeleri inceleyen Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, "Sağlık personeli ve güvenlik güçlerimizin maske ihtiyacı var. Halk eğitim merkezi olarak bu ihtiyacı karşılamak için maske üretimi yapıyoruz. Gönüllülük esasıyla bu işi yürüteceğiz, gerekirse evde de maske üreteceğiz. Merkezimizde bu çalışmalara devam edeceğiz. Halkımızın, alınan tedbirlere uyması gerekiyor. Salgın küresel, mücadele ulusal. Kendi olağanüstü hal ilanımızı yapacağız ve sokağa çıkmayacağız. Hastanelerde de tüm tedbirlerimizi aldık" şeklinde konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2020-03-31 10:24:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Yusufeli'nde halk eğitim merkezinde maske üretiliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yusufeli'nde halk eğitim merkezinde maske ...
Koronavirüs kararlarına uymayanlara jandarmadan idari para cezası
YEREL HABERLER Koronavirüs kararlarına uymayanlara jandarmadan ...
Artvin’de sokak hayvanları unutulmadı Artvin’de Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar 'Evde kal' uyarılarına uyunca sokak hayvanları aç kaldı, yardımlarına ise hayvan severler koştu
YEREL HABERLER Artvin’de sokak hayvanları unutulmadı Artvin’de ...
El teması olmadan dezenfektan kullanılan buluş yaptı Çay fabrikası çalışanı dezenfektan pompası için buluş yaptı
YEREL HABERLER El teması olmadan dezenfektan kullanılan buluş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X