Bu köy kendinden izole Güvenlik için yaptıkları demir kapıyı korona için kullanıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu köy kendinden izole Güvenlik için yaptıkları demir kapıyı korona için kullanıyorlar

İHA

Bu köy kendinden izole Güvenlik için yaptıkları demir kapıyı korona için kullanıyorlar

Artvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, dört yıl önce güvenlik amaçlı köyün tek ulaşımı olan asma köprünün üzerine yaptıkları demir kapıyı, bu kez korona virüsünden korunmak için kullanıyor. Demir kapıya, ’korona var misafir kabul etmiyoruz’ yazısını asan bölge halkı, gelenlerin ise ateşini ölçerek içeri alıyorlar.
Artvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, evlerine ulaşabilmeleri için DSİ tarafından yapılan 70 metrelik asma köprünün ortasına, dört yıl önce güvenlik nedeniyle demir kapı taktırdı. Köyün bir bölümü ve yolları Deriner Barajı su tutmasının ardından sular altında kalırken, mahalleye ulaşımı sağlamak için DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, yüksekliği 100 metre, genişliği 1,6 metre olan 70 metrelik asma köprü inşa etti. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan 5 haneli Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi sakinleri, ulaşımın sağlandığı asma köprünün ortasına hırsızlar ve yaban hayvanlarından korunmak içini kendi imkanlarıyla asma kilitli demir kapı yaptırdı. Etrafını demir tellerle çeviren kapıdan anahtarı olmayan giremiyor.

Kapı bu kez Koronadan korunmak için kullanılıyor
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından, mahalle sakinleri demir kapıyı bu kez korona virüsünden korunmak için kullanıyor. Kapının üzerine ,” korona var misafir kabul etmiyoruz” yazısını asan bölge halkı, gelenlerin ise ateşlerini ölçerek içeri öyle alıyorlar.

Bu köye misafirde giremez, korona da
Köylerinde yaşayanların sayısının az olması nedeniyle, hırsızlardan ve yaban hayatından korunmak için kapıyı yaptıklarını ifade eden Necati Çelik, ”Köyümüz eskiden kalabalıktı. Şimdi ise yaşayanların sayısı oldukça az. Köyün tek giriş olan asma köprüyü bir avantaja çevirmek istedik. Köprünün ortasına asma kilitli demir kapı yaptık. Bu sayede bizim haberimiz olmadan köye giren çıkan olmuyor. Son günlerde dünyayı ve ülkemizi saran korona kâbusu nedeniyle bizde tedirginiz. Bu nedenle köye misafir kabul etmiyoruz. Gelenlerin ise ateşini ölçüyoruz, ateşleri yoksa içeri alıyoruz, varsa sağlık ekiplerine haber veriyoruz” dedi.
Ateşi ölçülmeden kimse içeri giremiyor
Bölge halkından Mustafa Beken ise, ”Karşı mahalledeki komşular köprüye kapı yaptı. Bizde işimiz olduğu zaman kendilerini sesleniyoruz, onlarda gelip kapıyı açıyor. Ateşimizi ölçtükten sonra içeri öyle girebiliyoruz” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Yusufeli'nde halk eğitim merkezinde maske üretiliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yusufeli'nde halk eğitim merkezinde maske ...
Yusufeli'de halk eğitim merkezinde maske üretiliyor
YEREL HABERLER Yusufeli'de halk eğitim merkezinde maske üretiliyor
Koronavirüs kararlarına uymayanlara jandarmadan idari para cezası
YEREL HABERLER Koronavirüs kararlarına uymayanlara jandarmadan ...
Artvin’de sokak hayvanları unutulmadı Artvin’de Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar 'Evde kal' uyarılarına uyunca sokak hayvanları aç kaldı, yardımlarına ise hayvan severler koştu
YEREL HABERLER Artvin’de sokak hayvanları unutulmadı Artvin’de ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X