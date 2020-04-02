Borçka merkezi ve 1 köyü karantinaya alındı (2)



BORÇKA BELEDİYE BAŞKANI ORHAN: PANİK YAPMAYA GEREK YOK

Artvin'de karantinaya alınan Borçka ilçesinde Belediye Başkanı Ercan Orhan, vatandaşlardan sakin olmalarını ve panik yapmamalarını istedi. Başkan Orhan, "Gıda konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gerekli zincir sağlanmış durumda. Vatandaşlar karantina sürecinde kontrollü bir şekilde ilçe merkezinden alışverişlerini yapabilecekler. Yalnız çok dikkatli olmamız gerekiyor, sokaklarda fazla gezmeyelim, işimiz halledip dönelim, maske eldiven kullanarak, sosyal mesafeyi sağlayarak alışverişlerimizi gerçekleştirelim" dedi.

İlçede kesin olmayan bilgilerle koronavirüs vaka sayısının 10 olduğunu ifade eden Orhan, "Bu rakamın artmaması için karantina uygulaması kararı var. Bu kapsamda konulan kurallara harfiyen uyarak bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatıp sağlıklı günlere ulaşalım" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Borçka Arzu ERBAŞ

2020-04-02 20:30:21



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