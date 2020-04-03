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Borçka'da karantina başladı, giriş ve çıkışa izin yok

DHA

Borçka'da karantina başladı, giriş ve çıkışa izin yok


Mehmet Can PEÇE- Arzu ERBAŞ/BORÇKA (Artvin), (DHA) ARTVİN´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren karantinaya alınan Borçka ilçesinin giriş ve çıkışları, demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı. Aralık köyünde de karantina uygulamasına başlandı. 
Artvin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, Borçka ilçesi ve Aralık köyü, 15 gün süreyle karantinaya alındı. Gece yarısı başlatılan karantina uygulamasıyla ilçenin giriş ve çıkışları, demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, ilçeye giriş ve çıkışa izin vermiyor. Karantina uygulamasıyla ilçedeki cadde ve sokaklar, bugün sessizliğe büründü. Karantinadan haberdar olmayanların da ilçeden çıkışlarına izin verilmedi.  
BAŞKAN ORHAN: PANİĞE GEREK YOK
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, halktan panik yapmamalarını isteyerek, "Gıda konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gerekli zincir sağlanmış durumda. Vatandaşlar karantina sürecinde kontrollü bir şekilde ilçe merkezinden alışverişlerini yapabilecekler. Yalnız çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sokaklarda fazla gezmeyelim, işimizi halledip dönelim. Maske ve eldiven kullanarak, sosyal mesafeyi sağlayarak alışverişlerimizi gerçekleştirelim" dedi.
ANTALYA'DAN EŞYA GETİRİLEN TIR ALINMADI
İlçedeki adrese eşya getiren TIR şoförü Hamit Öztürk, "Antalya'dan buraya eşya getirdik, eşyayı ev sahibini nasıl ulaştıracağım bilemiyorum. Tüm yollar kapalı, bekliyoruz" dedi.
Esnaftan Soner Yaşar da "Vatandaşların çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu karantina kararı bence yerinde olmuştur. Vatandaşlar artık bundan sonra kurallara harfiyen uyarak virüsün yayılmasının önüne geçmelidir" diye konuştu.
İsmail Doğan da "Arhavi´den çalışmak için geldim ama giriş ve çıkışlar yasakmış. Kaymakamlıktan çalışmak için izin alacağım. Bence karantina güzel bir uygulama. Dünyayı saran bu virüsle bir şekilde mücadele etmeliyiz. Biz çalışmaya mecburuz ama evde kalabilecekler evde kalsınlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Borçka Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ
2020-04-03 10:22:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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