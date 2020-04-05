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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karantina altındaki Borçka'da halk, balkon ve pencerelerde

DHA

Karantina altındaki Borçka'da halk, balkon ve pencerelerde


Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/BORÇKA (Artvin), (DHA)TÜRKİYE´nin koronavirüse karşı aldığı tedbirler kapsamında Artvin'in karantinaya alınan tek ilçesi Borçka'da sessizlik hakim oldu. Giriş ve çıkışların demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldığı ilçede halk, evlerinin balkon ve pencerelerinden boş cadde ve sokakları seyrediyor.
Artvin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca Borçka ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, 3 Nisan´da alınan kararla karantina uygulaması sürüyor. Giriş ve çıkışları, demir bariyer ve iş makineleri ile kapatılan ilçede polis, jandarma ve sağlık ekipleri giriş ve çıkışa izin vermiyor. Karantina uygulamasıyla ilçe sessizliğe büründü. İlçede halk, evlerinin balkon ve pencerelerinden boş cadde ve sokakları seyrediyor, acil ihtiyaçları dışında evlerinden çıkmıyor. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması yürütüyor.
`BORÇKA HALKI BİLİNÇLENDİ´
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, koronavirüs konusunda ilçe halkının bilinçlendiğini belirterek, `evde kal´ çağrılarına uyulduğunu söyledi. Orhan, şunları söyledi:
"Bu bilinç doğrultusunda da insanlar kurallara riayet ediyorlar. Karantina süreci şu anda iyi gidiyor. Bizler de gerekli denetimleri yapıyoruz, uyarılarda bulunuyoruz. İnsan sağlığı her şeyin üstünde. Sonuçta bu sağlığımız için alınmış bir kural. Bir buçuk metreden fazla birbirimize yaklaşmayalım, hijyen kurallarına uyalım. Kısa sürede hem ilçemizde hem de ülkemizden bu virüsü defetmiş oluruz. İnsanlar bu karantinayı önce sokağa çıkma yasağı gibi algıladılar. Biz gerekli uyarılarda bulunduk, insanlar dışarıya çıkarak gerekli ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Normal hayat devam ediyor. Bu bir sokağa çıkma yasağı değil, biraz daha kısıtlı ve kontrollü bir şekilde yaşantımızda devam etmektir. Kurallara uyan hemşerilerime teşekkür ediyorum."
'KARANTİNA İLE VİRÜSTEN KURTULACAĞIZ'
İlçede esnaflık yapan Sinan Arslan karantina kararının doğru bir uygulama olduğunu belirterek, "Başka illerden insanlar geldi ve hastalık ne yazık ki yayılmaya başladı. Ben esnaf olarak bu uygulamadan asla şikayetçi değilim. Karantina ile virüsten kurtulacağız" diye konuştu.
Yalçın Gökçelik de "Bence şu anda Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağının gelmesi gerekiyor. Virüsün yayılmasını önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. İşimden dolayı ben sokağa çıkıyorum, ama görüyorum ki insanlar korku içerisinde yaşıyorlar ve ben de korkuyorum" dedi.
'BU SIKINTILI GÜNLERİ AŞACAĞIZ'
Tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyen Yaşar Özdemir ise, "Her şey bizim için, sağlığımız için. Elbette bu sıkıntılı günleri aşacağız. İl dışına çıkmam gerekiyor bazı işlerim için, kaymakamlığa gideceğim o yüzden dışarıya çıktım. İşim olmadığı zaman asla sokağa çıkmıyorum, çok dikkatli davranıyorum" diye konuştu.
Bursa´ya gitmesi gerektiğini anlatan Turan Kanca da, "Kendi adımıza şu an sıkıntılı dönemde olmasak, karantina, hastalığın yayılmaması adına çok faydalı bir durum. Ancak ailemi Bursa'da bıraktım, burada da ulaşımla ilgili sıkıntılar yaşadığım için ne yapacağımı bilemiyorum" ifadelerini kullandı.FOTOĞRFLIDHA-Genel Türkiye-Artvin / Borçka Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ
2020-04-05 08:38:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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