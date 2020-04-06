Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Artvin’in Murgul ilçesinde yeni tip korovavirüsle (kovid19) mücadele kapsamında uygulanan yasakları ihlal eden kişi ve iş yerine 5 bin 110 lira para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre Murgul İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında Kovid19’la mücadele kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanuna aykırı hareket eden 1 kıraathane ve 5 şahsa toplam 5 bin 110 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Öte yandan jandarma ekipleri toplum sağlığını korumak için yapılan kontrollere devam ediyor.
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