(Görüntülü) Koronavirüs'ü yendi, Atabarı çalgısı ile taburcu edildi

ARTVİN?de hastanede koronavirüs tedavisi tamamlanan Y.K. (82) yöresel Atabarı çalğısı eşliğinde taburcu edildi.<br>Artvin'de devlet hastanesinde koronavirüs teşhisi konulan Y.K., 12 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Hastane çalışanları Y.K.?yı yöresel Atabari çalgısı eşliğinde uğurladı. Y.K hastaneden ayrılırken kendisi ile ilgilenen ve fedakârca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Artvin <br>2020-04-07 17:37:45<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-