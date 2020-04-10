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Uygun kök hücre bulunan minik Cemre’ye, bu kez Korona engeli Lösemi hastası minik Cemre’e uygun donör bulundu nakil işlemleri ise Korona virüs engeline takıldı

İHA

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki lösemi hastası minik Cemre, hayata tutunabilmek için ilik nakli gerekiyor. Uygun donör bulunan ve kök hücre nakil işlemleri bekleyen minik Cemre, bu kez Korona virüs salgını nedeniyle tekrardan beklemek zorunda kaldı.

Uygun kök hücre bulunan minik Cemre’ye, bu kez Korona engeli Lösemi hastası minik Cemre’e uygun donör bulundu nakil işlemleri ise Korona virüs engeline takıldı

Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki lösemi hastası minik Cemre, hayata tutunabilmek için ilik nakli gerekiyor. Uygun donör bulunan ve kök hücre nakil işlemleri bekleyen minik Cemre, bu kez Korona virüs salgını nedeniyle tekrardan beklemek zorunda kaldı.
Borçka ilçesinde Ayşe ve Osman Önder çiftinin 6 yaşındaki kızları Cemre’ye, doğumdan iki ay sonra lösemi teşhisi konuldu. Ailenin tedavilere hemen başlamasının ardından Cemre tedaviye yanıt vererek iyileşti. Minik kızları "Hastalığı yendi" diye sevinen aile, hastalığın tekrarlanmasıyla yeniden hayal kırıklığına uğradılar. Aile yeniden tedavilere başladı, doktorlar bu kez hayata tutuna bilmesi için ilik naklinin gerektiğini söyledi. İyileşmesi için ilik nakli bekleyen minik Cemre’ye uygun ilik bulunmasının ardından aile tam sevinmişken bu kez de kök hücre nakli işlemleri yeni tip Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle askıya alındı.

"Ne kadar çabuk ilik nakli olursa, kızım o kadar çok az acı çekecek"
Baba Osman Önder, yaptığı açıklamada ”İki yıldır belirli aralıklarda kızımın tedavileri sürüyor fakat iyileşmesi için ilik nakli gerekiyor. Uygun donör bulundu, kök hücre nakli gerçekleşecek. Tüm tetkikler ve hazırlıklar tamamlandı derken, şimdi de Korona virüsü sebebiyle kök hücre nakli beklemeye alındı. Bu sebepten dolayı herkesin yardımına muhtacız. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’dan yardım istiyorum. Her geçen gün acı çekmesine neden oluyor. Biran önce nakil işlemlerini yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

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