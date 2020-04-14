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Artvin’de horona Korona ayarı Korona virüs dolayısıyla temastan kaçınan ve sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyen Artvinli köylüler ellerine aldıkları çubukları tutarak horon oynadılar

İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde köyün ortasında tulum çalmaya başlayınca etrafındaki vatandaşlar tulum sesine dayanmayıp horona durdu. Korona virüs dolayısıyla temastan kaçınan ve sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyen köylüler ellerine aldıkları çubukları tutarak horon oynadılar.

Artvin’de horona Korona ayarı Korona virüs dolayısıyla temastan kaçınan ve sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyen Artvinli köylüler ellerine aldıkları çubukları tutarak horon oynadılar

Artvin’in Yusufeli ilçesinde köyün ortasında tulum çalmaya başlayınca etrafındaki vatandaşlar tulum sesine dayanmayıp horona durdu. Korona virüs dolayısıyla temastan kaçınan ve sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyen köylüler ellerine aldıkları çubukları tutarak horon oynadılar.
Yusufeli ilçesi Sarıgöl köyünde bir grup arkadaş, tulum sesini duyunca dayanamadı. Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle temastan çekinen arkadaşlar, sosyal mesafeyi korumayı ihmal etmeden horon tepti. Ellerine aldıkları 1,5 metre uzunluğundaki çubuklarla tutarak horon oynayan vatandaşlar, kendileri besteledikleri korona türküsünü söyleyerek doyasıya eğlendiler.
Videoyu sosyal medyada paylaşan Ali Gündüz, yaptığı açıklamada içinde bulunan Korona virüs sürecine dikkat çekerek insanların geçtiğimiz hafta cuma akşamı yurt genelinde marketler ve fırınlar önünde sıraya girip kavga etmelerine ve bilinçsizce sokaklarda dolaşarak temas halinde olmalarına tepki amaçlı bu şekilde horon oynadıklarını söyledi.

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