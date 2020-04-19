Korona virüs tedavisi gören 59 taşındaki hastadan umut dolu paylaşım

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Artvin Devlet Hastanesi'nde Korona virus tedavisi gören 59 yaşındaki İbrahim Zurnacı hasta yatağından Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün "Evde kal hareketsiz kalma" projesine spor yaparak karşılık verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından video yayınlayarak, Artvinlilere "evde kal hareketsiz kalma" projesini duyurmuştu. Proje kapsamında vatandaşları evlerinde spor yapmalarını ve çektikleri videolarla çekilişe katılmaları istenmişti.

Bu çağrıya hasta yatağından karşılık veren koronavirüs tedavisi gören İbrahim Zurnacı, tedavi gördüğü hastane odasında yatağından video çekerek "Kendi halimde spor yaparak yarışmaya katılmak istiyorum" dedi.

Kol ve boyun egzersizleri yapan Zurnacı, "Hasta da olsanız oturduğunuz yerden spor yapın" çağrısında bulundu.

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