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Boğasıyla kampa girdi, salgının bitmesini bekliyor

DHA

Boğasıyla kampa girdi, salgının bitmesini bekliyor

<br>Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Fatih Yılmaz, koronavirüs salgını nedeniyle kentte iptal edilen boğa güreşlerinin yeninden yapılacağı günü heyecanla bekliyor. 1 tonluk 'Poyraz' adlı boğasıyla kapma girip, her gün düzenli olarak antrenman yapan Yılmaz, "İnşaallah bu salgın biter ve boğa güreşleri başlar" dedi.<br>Artvin'de valilik ve festival komitesi tarafından, kent merkezi ve ilçelerinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen 12 farklı boğa güreşi organizasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Kararla birlikte, bölgede boğa yetiştiricileri, güreş etkinliklerine ara verdi.<br>Yusufeli ilçesinde yaşayan Fatih Yılmaz da salgının bitip, iptal edilen güreşlerin yeninden yapılacağı günü iple çekiyor. Yılmaz, ilçenin Kazımkarabekir Mahallesi'nde, 1 tonluk 'Poyraz' adlı boğasıyla birlikte her gün düzenli olarak koşu antrenmanı yapıyor. Daha önceki yarışmalarda başarı elde eden boğasıyla kamp sürecine giren Yılmaz, özenle beslediği hayvanıyla güreşlere hazırlanıyor.<br>'HEYECANLA BEKLİYORUZ'<br>İptal olan boğa güreşlerinin başlamasını beklediklerini anlatan Yılmaz, "Boğamızla çalışmalarımız sürüyor. Salgının biterek, güreşlerin yeniden başlamasını heyecanla bekliyoruz. Koronavirüsün ülkemizi terk edip, bir an önce festivallere başlamak istiyoruz. Bu bizim için babadan, deden gelen bir miras. Bu mirası koruyup, yaşatmaya çalışıyoruz. 6 tane boğam var; bunları özenle besliyoruz. İnşallah yine birinci olacağız. Çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR<br>2020-04-20 09:02:58<br>

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