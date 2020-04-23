Artvin’de nisan ayında kar yağdı

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Nisan ayına girilmesine rağmen Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yurdun birçok kesiminde bahar havası yaşanırken, Artvin ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yusufeli ilçesi Mutlugün köyünün yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaşırken, bölgede yağış aralıklarla devam ediyor.

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