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Balkon perdesinin zincirine taktığı Türk bayrağını İstiklal Marşı'nı okuyarak böyle göndere çekti

İHA

Artvin'de yaşayan 6 yaşındaki Yağız Çelik, Türk bayrağını perdenin zincirine asarak İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağını göndere çekti. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Balkon perdesinin zincirine taktığı Türk bayrağını İstiklal Marşı'nı okuyarak böyle göndere çekti

Artvin’de yaşayan 6 yaşındaki Yağız Çelik, Türk bayrağını perdenin zincirine asarak İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağını göndere çekti. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya başladı. Artvin’de yaşayan 6 yaşındaki Yağız Çelik, annesiyle birlikte evinin balkonunu Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle süsledi. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan kutlamalarında gördüğü İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağının göndere çekilmesi hatırlayan minik yağız, annesinden Türk bayrağını perdenin zincirine takmasını istedi. Annenin Türk Bayrağı'nı perdenin zincirine takmasının ardından minik Yağız İstiklal Marşı eşliğinde perdenin zincirini çekerek Türk bayrağını göndere çekmiş oldu.
Görüntüler sosyal medyadan yayılmasının ardından büyük beğeni kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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