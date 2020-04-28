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Ata tohumlarından üretilen domates fidelerinin dağıtımına başlandı

İHA

Ata tohumlarından üretilen domates fidelerinin dağıtımına başlandı

Artvin'de yerel ata tohumlarının kaybolmasını engellemek ve tarımsal üretimi artırmak için Artvin Yerel Tohum Derneği’nin destekleriyle Artvin Belediyesi tarafından kurulan yerel ata tohumları seralarında üretilen domates fidelerinin dağıtımına başlandı.
Yerel Ata Tohum Fideleri ilk etapta mevsimsel koşulların ekim yapılmasına uygun olduğu Çayağzı Mahallesi, Orta Mahalle ve Aşağı Şehitlik Köyünde tarımla uğraşan vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Hava şartlarının fide ekimin yapılmasına uygun hale gelecek olan, diğer mahalle ve köylerdeki üreticilere de ücretsiz dağıtımına devam edilecek.
Belediye Başkan Demirhan Elçin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün domates fidemizi üreticimize ücretsiz olarak teslim etmenin ilk etabını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın yerel ata tohumlarımıza göstermiş olduğu ilgiden ötürü çok memnun kaldım. Rakımı yüksek mahalle ve köylerde ki üreticilerimize de domates fidelerimizi biber fidelerimizle birlikte önümüzdeki günlerde ücretsiz dağıtacağız. Yerel Ata Tohum Projesinin devamlılığını sağlayabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek için, vatandaşlarımıza ücretsiz teslim ettiğimiz fidelerin ekiminin yapıldığı topraklarda kimyasal gübre kullanmaması ve alınan mahsullerin hasatları sonrasında elde edilen tohumlardan bir bölümünün belediyemize geri verilmesini önemle rica ediyorum” dedi.

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