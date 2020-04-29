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Artvin'de 3.7 büyüklüğünde deprem

DHA

Arzu ERBAŞ/BORÇKA (Artvin), (DHA) ARTVİN´in Borçka ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin kent genelinde hissedildiği belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 16.18´de merkez üssü Artvin´in Borçka ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7,4 kilometre derinlikte olan depremin kent genelinde hissedildiği belirtildi. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, depremi hissettiklerini belirterek, kendilerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Borçka Arzu ERBAŞ...

Artvin'de 3.7 büyüklüğünde deprem

<br>Arzu ERBAŞ/BORÇKA (Artvin), (DHA) ARTVİN´in Borçka ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin kent genelinde hissedildiği belirtildi.<br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 16.18´de merkez üssü Artvin´in Borçka ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7,4 kilometre derinlikte olan depremin kent genelinde hissedildiği belirtildi. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, depremi hissettiklerini belirterek, kendilerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Borçka Arzu ERBAŞ<br>2020-04-29 16:58:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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