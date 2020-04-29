Evinin yakınına gelen tilkiyi elleriyle besliyor

<br>Arzu ERBAŞ/ARTVİN, (DHA) ARTVİN´de, Rıza Şimşek (58), evinin önüne gelen tilkiyi elleriyle besledi.<br>Artvin´in merkeze bağlı Dere Mahallesi'nde Rıza Şimşek, evinin önüne gelen tilkiyi fark etti. Tilkiye yiyecek veren Şimşek, sürekli eve gelip giden tilkiyi bir süre sonra elleriyle beslemeye başladı. Şimşek, tilkinin belirli aralıklarla evin yakınına geldiğini, yiyecek verdikten sonra ormana gittiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ<br>2020-04-29 17:29:51<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-