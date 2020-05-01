Artvin’de karantinadaki vatandaşlara müzikli, horonlu sürpriz Artvin’de yurtta karantina olan vatandaşlara konser sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Artvin’de karantinadaki vatandaşlara müzikli, horonlu sürpriz Artvin’de yurtta karantina olan vatandaşlara konser sürprizi

İHA

Makedonya'dan getirilerek Artvin Çoruh öğrenci yurdunda karantinada olan 270 kişiye konser sürprizi yapıldı. Konseri camlarından izleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyularak oynanan horana alkışlarla eşlik ettiler.

Artvin’de karantinadaki vatandaşlara müzikli, horonlu sürpriz Artvin’de yurtta karantina olan vatandaşlara konser sürprizi

Makedonya’dan getirilerek Artvin Çoruh öğrenci yurdunda karantinada olan 270 kişiye konser sürprizi yapıldı. Konseri camlarından izleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyularak oynanan horana alkışlarla eşlik ettiler.
Yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında Makedonya’dan getirilerek Artvin’de karantinaya alınan 270 Türk vatandaşı için moral amaçlı konseri düzenlendi. Makedonya’ dan gelen ve sağlık tedbirleri kapsamında Çoruh Öğrenci Yurdu’nda karantina süreçlerini geçiren vatandaşlara moral vermek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak mini konser düzenledi. İftar sonrası düzenlenen etkinlikte, yöresel oyun havaları ve hareketli parçalara camlardan eşlik eden vatandaşlar doyasıya eğlendiler.
Sosyal mesafeli kuralına uyarak oynana horan büyük ilgi gördü
Gençlik merkezi görevlileri ellerine aldıkları dal parçasıyla, sosyal mesafe kuralına uyarak Artvin’e özgü Atabarı oyununu oynadı. Karantinada kalan vatandaşlarda hora alkışlar ve ellerine aldıkları Türk Bayrakları eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
YEREL HABERLER Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
(Görüntülü) Tilkiyi elleriyle besledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tilkiyi elleriyle besledi
Evinin yakınına gelen tilkiyi elleriyle besliyor
YEREL HABERLER Evinin yakınına gelen tilkiyi elleriyle besliyor
Artvin'de 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Artvin'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Korona günlerinde köyde survivor
YEREL HABERLER Korona günlerinde köyde survivor
(Görüntülü) Koronavirüsten korunmak için köyün girişine kapılı önlem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsten korunmak için köyün ...
Koronavirüsten korunmak için köy girişine kapılı önlem
YEREL HABERLER Koronavirüsten korunmak için köy girişine kapılı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X