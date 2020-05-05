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Salgınla ilgili mücadelede başarının sırrını anlattı 2 haftayı aşkın süredir Korona virüs vakasının görülmediği Artvin'de Vali Yılmaz Doruk salgınla mücadelede gelinen noktayı anlattı

İHA

Salgınla ilgili mücadelede başarının sırrını anlattı 2 haftayı aşkın süredir Korona virüs vakasının görülmediği Artvin'de Vali Yılmaz Doruk salgınla mücadelede gelinen noktayı anlattı

Artvin’de 2 haftayı aşkın süredir Korona virüs vakası görülmezken, vaka sayısı sıfırlandı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, salgınla mücadelenin bitmediğine dikkat çekerek "Artvin olarak süreçte iyi durumdayız fakat her şey bitmiş sayılmaz. Unutmayalım ki 1 vaka ile başladık, tedbirleri elden bırakmamalıyız” dedi.
Artvin olarak güzel bir noktaya geldiklerini ifade eden Doruk, "Süreç boyunca Artvin halkı ile kurumlarımızla birliktelik güzel refleks gösterdik. Cumhurbaşkanlığımızdan başlayarak farklı bakanlıklarımızdan gönderilen talimatlara uyarak güzel sonuçlara ulaştık. Artvin halkı da bu çalışmalara katıldı. Yerine göre evde kalarak, yerine göre sokağa çıktıklarında sosyal mesafeye uyarak, bugün ki iyimser noktaya ulaştık. Fakat toplumda her şey bitmiş havasına girilmiş durumda, bunu biz doğru bulmuyoruz. Toplumda her şey bitmiş havasında bu durum bizi birazda endişelendiriyor. Geldiğimiz noktayı muhafaza edip nihayetinde de istediğimiz sonucu ulaşmamız lazım. Bu anlamda hepimize önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

"109 kişinin karantinası devam ediyor"
Korona virüs sürecinde Artvin’de bin 531 kişi karantinaya alındığını kaydeden Doruk "Toplam 39 vaka pozitif çıktı. 109 kişinin karantinası hala devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubu'nda toplam 87 araç ve 919 personel ile evden çıkma yasağı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Artvin genelinde de 31 Filyasyon ekibi kurarak Korona virüsün yayılma hızını azalttık. Pandemi sürecinin başlamasıyla Artvin Devlet Hastanesi'ni pandemi hastanesi ilan ettik. Korona virüs vakalarına bakacak olan personele hastalık ile ilgili eğitim verildi. Koruyucu ekipmanların eksiksiz bir şekilde sağlandı. Korona virüse karşı çalışan personel ve hastane fiziki olarak diğer birimlerden ayrıldı. Yoğun bakım kapasitesi ve solunum cihaz sayısını artırdık. Sarp sınır kapısında 60 yataklı sahra hastanesi kurduk. Misafirhane ve Yurtlarımızı korona virüse mücadeleye hazır hale getirdik. Artvin genelinde bugüne kadar toplam 39 pozitif vaka görüldü. 34 Hasta taburcu oldu. 5 hastamızı kaybettik. Artvin olarak süreci başarıyla yönettik. Artvin olarak süreçte iyi durumdayız ama her şey bitmiş değil. Bu hastalığın 1 vaka ile başladığını unutmayalım. Bu süreçte siyasi partilerden, STK’lara herkes ihtiyaca göre birlik beraberlik içerisinde hareket etti. Bu birlik ve ve beraberlikten ötürü herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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