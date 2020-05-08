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Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçak Botoks malzemesi geçirmeye çalışırken yakalandı

İHA

Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan en önemli sınır kapısı konumundaki TürkiyeGürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyen bir tırda yapılan, aramada aracın çekici kabininde 36 bin TL değerinde daha estetik cerrahisinde kullanılan botoks malzemesi ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçak Botoks malzemesi geçirmeye çalışırken yakalandı

Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan en önemli sınır kapısı konumundaki TürkiyeGürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyen bir tırda yapılan, aramada aracın çekici kabininde 36 bin TL değerinde daha estetik cerrahisinde kullanılan botoks malzemesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce ekipleri tarafından ülkeye giriş yapmak isteyen Y. S. idaresindeki tırda arama yapıldı. Xray cihazından yapılan taramada aracın çekici bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Kabininin içerisinde bulunan yatağın üzerinde değeri 36 bin 816 lira olan 66 adet botoks malzemesi ele geçirildi. Yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen botoks malzemelerine Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce el konulurken, şüpheli şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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