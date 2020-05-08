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<br>ARTVİN, (DHA)ARTVİN'in Sarp Sınıp Kapısı'nda, TIR'ın kabinindeki yatakta, yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen yüz dolgu malzemeleri ele geçirildi.<br>Artvin Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan Y.S. idaresindeki 34 SU 0509 plakalı TIR'ı durdurarak, arama yaptı. Şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirilen TIR'ın kabinindeki yatağın üzerinde gümrük kaçağı 66 kozmetik ürün ele geçirildi. Estetik cerrahisinde, yüz dolgu işleminde kullanılan ve piyasa değeri 36 bin TL olan malzemelere el konuldu.<br>Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten ve şüpheli sürücü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin <br>2020-05-08 16:10:28<br>

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