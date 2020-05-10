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28 yıldır 2 engelli çocuğuna ve hasta eşine bakan fedekar anneye sevindirici haber Anneler Günü'nde geldi

İHA

Artvin'de doğuştan engelli iki çocuğuna ve kanser hastası eşine tek başına bakan Melice Özçeker'e sevindirici haber Anneler Günü'nde geldi. Aileye yapılan yardımlarla artık Özçeker ailesi hem borçlarını ödeyebilecek hem de evin babasının tedavisini yaptırabilecek duruma geldi.

28 yıldır 2 engelli çocuğuna ve hasta eşine bakan fedekar anneye sevindirici haber Anneler Günü'nde geldi

Artvin’de doğuştan engelli iki çocuğuna ve kanser hastası eşine tek başına bakan Melice Özçeker'e sevindirici haber Anneler Günü'nde geldi. Aileye yapılan yardımlarla artık Özçeker ailesi hem borçlarını ödeyebilecek hem de evin babasının tedavisini yaptırabilecek duruma geldi.
Artvin’de yaşayan Melice ve Taner Özşeker çiftinin 3 çocuğundan ikisi doğuştan engelli. Yürüyemeyen ve sadece sürünerek evin içinde hayatlarını sürdüren 28 yaşındaki Volkan ve kardeşi 21 yaşındaki Muhammet’e anne Melice Özşeker bebek gibi bakıyor. Yıllarca eşinin desteğiyle engeli çocuklarına bakan anne, eşinin de kanser hastası olduğunu öğrenmesiyle dünyası yıkıldı. Hastalığı nedeniyle 3 aydır ayağı kalkamayan baba Taner Özşeker’e (54) ve iki engelli oğluna tek başına bakan anne Melice Özşeker (48), maddi anlamda çok zorluk çektiklerini ifade ederek yardım istedi.
Annenin sesini duyan hayır seven vatandaşlar aileye arayarak yardım talebinde bulundu. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa başta olmak üzer uzun bir süredir dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Türk vatandaşları aileye yardımlarını sürdürdü. Öyle ki ailenin bütün borçları ödendi, babanın hastalığı için gerekli para bile toplandı.

Anne bu kez mutluluk gözyaşları döktü
Bu mutluluğu Anneler Günü'nde yaşayan Melice Özşeker, kendilerine yardım eli uzatan herkese teşekkürlerini ifade etti. Bu kez mutluluk göz yaşları döken anne Özşeker, eşinin tedavi ettirebileceği sevincini yaşadığını ifade etti. Özşeker, ”Bu benim kaderimdir deyip boyun büktüm, Allah’tan geldiğine şükredip hamd ettim. Böyle bir evlatlarım olduğu için, meleklerim olduğu için seve seve de bakıyorum. Maddi konuda çok yardım aldım, yurt dışı olsun, yurt içi olsun Artvinli vatandaşlarımız olsun arayan soran çok oldu. Hala bugün yine arayanlar var. İnanın telefonum kilitlendi zamanlar oldu. Herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bin kere razı olsun, bir iken bin etsin diyorum. Eşimi hastaneye götürebilecek çocuklarıma güzelce bakabilmenin mutluluğu yaşıyorum. Şuanda öyle bir durumdayız ki, yardımlar sayesinde eşimi rahatlıkla hastaneye götürebilirim, çocuklarımıza güzelce bakabilirim. Hiç elimi kısmadan, daralmadan çok güzel bir şekilde, istediğim zamanda, alışveriş yapabilirim. Tanımadığım insanlar arayıp Anneler Günümü kutluyor. Eşim hasta olduğu için, virüs nedeniyle kimseyi eve kabul edemiyorum. Kusura bakmasınlar herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bir kez bile of demedi
Baba Taner Özşeker ise eşi ile gurur duyduğunu ifade ederek "Eşimle gurur duyuyorum, çünkü eli öpülecek bir anne bir eş. Bu kadar bizlere bir kez bile öf demeden, bezmeden baktı. Ondan başkada elimiz ayağımız olacak kimsemiz yok. Allah kendisinden razı olsun" derken, evin en küçük çocuğu Meryem Tuana Özşeker, sokağa çıkma yasağı nedeniyle, annesine hediye alamadığı için resim yaptığını ifade ederek “Bugün Anneler Günü, dışarı çıkamadığım için anneme evde bir şeyler yaptım. Annecim Anneler Günün kutlu olsun” diyerek çizdiği resimleri annesine hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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