Şavşat'ta asırlık anneler unutulmadı

<br>Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) ARTVİN´in Şavşat ilçesinde jandarma ekiplerince şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı, 100 yaşını geçmiş anneler de ziyaret edilerek hediye verildi.<br>Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ekipler ayrıca 100 yaşını geçmiş anneleri de bu anlamlı günde yalnız bırakmayarak, kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette; 100 yaş üzeri anneler için Sakarya ilinde dikilen fidanlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı tarafından gönderilen sertifikalar, asırlık annelere verildi. <br>Yıllarca yaşamını Ilıca köyünde geçiren 110 yaşındaki Hatice Gül, ziyaret için mutlu olduğunu beliterek "Allah devletimize zeval vermesin. Zahmet edip evimize kadar geldiler. Allah razı olsun. Çeşitli hediyeler getirdiler ama bize onların buraya kadar gelmeleri gösterdikleri sevgi ve tatlı dilleri her şeyden daha değerliydi" dedi.<br>CUMHURBAŞKANINA SELAM<br>108 aşındaki Kebire Özbek de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade ederek "Cumhurbaşkanımıza benden selam götürün.O bize selam göndermiş ben de ona selam gönderiyorum. Allah sizi kanadınızın altına alsın. Allah ayağınızı taşa rast getirmesin. Biz sizlerle yaşıyoruz. Sizleri görünce ömrüm artıyor seviniyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA<br>2020-05-10 18:15:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.