Şavşat'ta asırlık anneler unutulmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şavşat'ta asırlık anneler unutulmadı

DHA

Şavşat'ta asırlık anneler unutulmadı

<br>Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) ARTVİN´in Şavşat ilçesinde jandarma ekiplerince şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı, 100 yaşını geçmiş anneler de ziyaret edilerek hediye verildi.<br>Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ekipler ayrıca 100 yaşını geçmiş anneleri de bu anlamlı günde yalnız bırakmayarak, kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette; 100 yaş üzeri anneler için Sakarya ilinde dikilen fidanlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve Hz. Hatice Vakfı tarafından gönderilen sertifikalar,  asırlık annelere verildi.  <br>Yıllarca yaşamını Ilıca köyünde geçiren 110 yaşındaki Hatice Gül, ziyaret için mutlu olduğunu beliterek "Allah devletimize zeval vermesin. Zahmet edip evimize kadar geldiler. Allah razı olsun. Çeşitli hediyeler getirdiler ama bize onların buraya kadar gelmeleri gösterdikleri sevgi ve tatlı dilleri her şeyden daha değerliydi" dedi.<br>CUMHURBAŞKANINA SELAM<br>108 aşındaki Kebire Özbek de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade ederek "Cumhurbaşkanımıza benden selam götürün.O bize selam göndermiş ben de ona selam gönderiyorum. Allah sizi kanadınızın altına alsın. Allah ayağınızı taşa rast getirmesin. Biz sizlerle yaşıyoruz. Sizleri görünce ömrüm artıyor seviniyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA<br>2020-05-10 18:15:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvinli 106 yaşındaki Vahide Avcı sokağa çıktı, yürümenin keyfini çıkardı Artvin’de 106 yaşında Vahide Avcı 50 gün sonra sokağa çıktı
YEREL HABERLER Artvinli 106 yaşındaki Vahide Avcı sokağa çıktı, ...
28 yıldır 2 engelli çocuğuna ve hasta eşine bakan fedekar anneye sevindirici haber Anneler Günü'nde geldi
YEREL HABERLER 28 yıldır 2 engelli çocuğuna ve hasta eşine bakan ...
Artvin'de Trafik Haftasında polis ekipleri 65 yaş üstü anneleri ve çocukları unutmadı
YEREL HABERLER Artvin'de Trafik Haftasında polis ekipleri 65 yaş ...
Artvin’de gazetecilere anlamlı destek
YEREL HABERLER Artvin’de gazetecilere anlamlı destek
TIR´da gümrük kaçağı cerrahi malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER TIR´da gümrük kaçağı cerrahi malzeme ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçak Botoks malzemesi geçirmeye çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçak Botoks malzemesi ...
Korona virüs karantinaları sonrası Artvin'in Borçka ilçesinde köylere göçler başladı
YEREL HABERLER Korona virüs karantinaları sonrası Artvin'in Borçka ...
Artvin'de 'kiraz' hasadı başladı
YEREL HABERLER Artvin'de 'kiraz' hasadı başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X