Eski milli güreşçi, Çoruh Nehri'ne atlayıp, yüzdü

<br>Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA)- ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde, eski milli güreşçi Metin Demirci (30), asma köprüden Çoruh Nehri´ne atladı. Nehirde bir süre yüzen Demirci, daha sonra kıyıya çıkarken, çevredekiler tedirgin oldu.<br>Yusufeli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kalan eski milli güreşçi Metin Demirci, antrenman için sokağa çıktı. Bir asma köprü üzerine çıkan Demirci, kendisini Çoruh Nehri´nin sularına bıraktı. Buz gibi suda bir süre sürüklenen Demirci, yüzerek kıyıya çıktı. Sporcunun kar sularının erimesi nedeniyle su seviyesi yükselen nehre atlaması çevredekileri tedirgin etti. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR<br>2020-05-13 10:58:45<br>
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