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Eski milli güreşçi, Çoruh Nehri'ne atlayıp, yüzdü

DHA

Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA)- ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde, eski milli güreşçi Metin Demirci (30), asma köprüden Çoruh Nehri´ne atladı. Nehirde bir süre yüzen Demirci, daha sonra kıyıya çıkarken, çevredekiler tedirgin oldu. Yusufeli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kalan eski milli güreşçi Metin Demirci, antrenman için sokağa çıktı. Bir asma köprü üzerine çıkan Demirci, kendisini Çoruh Nehri´nin sularına bıraktı. Buz gibi suda bir süre sürüklenen Demirci, yüzerek kıyıya çıktı. Sporcunun kar sularının erimesi nedeniyle su seviyesi yükselen nehre atlaması...

Eski milli güreşçi, Çoruh Nehri'ne atlayıp, yüzdü

<br>Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA)- ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde, eski milli güreşçi Metin Demirci (30), asma köprüden Çoruh Nehri´ne atladı. Nehirde bir süre yüzen Demirci, daha sonra kıyıya çıkarken, çevredekiler tedirgin oldu.<br>Yusufeli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kalan eski milli güreşçi Metin Demirci, antrenman için sokağa çıktı. Bir asma köprü üzerine çıkan Demirci, kendisini Çoruh Nehri´nin sularına bıraktı. Buz gibi suda bir süre sürüklenen Demirci, yüzerek kıyıya çıktı. Sporcunun kar sularının erimesi nedeniyle su seviyesi yükselen nehre atlaması çevredekileri tedirgin etti.  DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR<br>2020-05-13 10:58:45<br>

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