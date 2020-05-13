Hopa'da polisler, ilçeye inen ayıyı kovaladı

<br>Hayati AKBAŞ/HOPA (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Hopa ilçe merkezine inen boz ayı, polisleri peşine taktı. Polislerin ayıyı kovaladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Hopa'da akşam saatlerinde ilçe merkezine inen boz ayı, İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünden hızla geçti. Polisler, ayının peşine düşerek kovaladı. Ayı bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Polislerin ayıyı kovaladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Hopa Hayati AKBAŞ<br>2020-05-13 12:25:59<br>
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