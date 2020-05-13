Eski milli güreşçi, Çoruh Nehri'ne atlayıp, yüzdü (2)

<br>'TEHLİKELİ, KİMSE DENEMESİN'<br>Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir asma köprü üzerine çıkarak kendisini Çoruh Nehri´nin sularına bırakan eski milli güreşçi Metin Demirci o anları anlattı. Her yıl nehirde yüzdüğünü söyleyen Demirci, "Şimdi koronavirüsten dolayı dışarı da pek çıkamıyoruz. Stresimizi Çoruh Nehri´nde attık, yüzmek güzel bir spor. Yüzme, koronavirüse iyi gelir mi bilmem ama vücuda iyi geliyor. Bu suyu çok iyi bildiğim için yüzdüm ama tehlikeli, kimse denemesin" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR<br>2020-05-13 12:46:12<br>

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