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Anne köpek ölen yavrusunun başından saatlerce ayılmadı

İHA

Artvin'de bir sokak köpeği, otomobilin çarpması sonucu ölen yavrusunun başından saatlerce ayrılmadı.

Anne köpek ölen yavrusunun başından saatlerce ayılmadı

Artvin’de bir sokak köpeği, otomobilin çarpması sonucu ölen yavrusunun başından saatlerce ayrılmadı.
Artvin’de Dere mahallesinde, plakası ve sürücüsü belirsiz bir otomobilin çarptığı yavru sokak köpeği öldü, annesi ise bir an olsun başından ayrılmadı. Köpeğin acı bekleyişi yürekleri yaraladı.
Saatlerce yerde yatan yavrusunun başından ayrılmayan anne köpeğin, zaman zaman yaladığı yavrusunu canlandırmaya çalışması görenleri duygulandırdı.
Mahalle sakinlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (HAYDİKO) Temsilcisi öğretmen Emel Meriç, ölen yavruyu ezildiği yerden kaldırarak bir toprağa gömdü.

"Trafikte hayvanları hesaplayarak araç kullanmamız gerekiyor"
Meriç burada yaptığı açıklamada, "Otomobilin çarptığı yavru ölünce annesi başından bir an olsun ayrılmadı. İnsanların trafikte hayvanları hesaplayarak araç kullanmaları gerekiyor. Kedi çıkıyor, köpek çıkıyor şehri içi yollarda hız sınırına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu hayvanların bizler kadar sokaklarda yaşama hakkı var. Ülkedeki şiddeti bitirmek istiyorsak, hayvanlara uygulanan şiddeti bitirmemiz gerekiyor. Hayvanlara karşı özen gösteren bir toplum olduğumuz zaman, bir birimize de özen gösteren bir toplum olacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan hayvan yoğunluğunun fazla olduğu mahallede yaşayan çocuklar, sürekli yola çıkan yavru köpeklerin araç altında kalmaması için sürücüleri uyarmak amaçlı tabelalarına “Dikkat köpek var, yavaş geçin” yazılarını astılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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