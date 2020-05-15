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Çiftçi belgesine talep arttı, Artvin İl Pandemi Kurulu önlemini böyle aldı Çiftçi belgesini kullanarak büyükşehirlerden Artvin'e gelmek isteyen sayısı artınca Artvin Ziraat Odası belge vermeyi durdurdu

İHA

Çiftçi belgesini kullanarak büyükşehirlerden Artvin'e gelmek isteyenlerin sayısında ciddi artış olunca Artvin Ziraat Odası çitçi belgesi vermeyi durdurdu.

Çiftçi belgesine talep arttı, Artvin İl Pandemi Kurulu önlemini böyle aldı Çiftçi belgesini kullanarak büyükşehirlerden Artvin'e gelmek isteyen sayısı artınca Artvin Ziraat Odası belge vermeyi durdurdu

Çiftçi belgesini kullanarak büyükşehirlerden Artvin’e gelmek isteyenlerin sayısında ciddi artış olunca Artvin Ziraat Odası çitçi belgesi vermeyi durdurdu.
Korona virüs (Covid19) salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında büyükşehirlerdeki yasak ve kısıtlamalardan kurtulmak amacıyla çiftçi belgesini kullanarak Artvin’e gelmek isteyenlerin sayısı artınca il Hıfzıssıhha Kurulu, suiistimalin önlenmesi kararı aldı.
Korona virüsle mücadelede başarılı iller arasında yer alan Artvin’e gelmek isteyenler ilginç bir yönteme başvurdular. Pandemi sürecinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin aksamaması için sağlanan kolaylıkları suistimal etmek isteyen bazı vatandaşlar ziraat odalarına üye olup çiftçi belgesi almak istedi. Bu durumu fark eden Artvin Ziraat Odası Başkanlığı konuyu İl Pandemi Kurulu gündemine taşıyarak üyelik ve çiftçi belgesi alınması noktasında yeni bir karar alınmasını sağladı.
Alınan karar doğrultusunda yeni üye olacaklar ve çiftçi belgesi almak isteyenler odaya şahsen başvuru yapması şartı konuldu. Böylelikle farklı illerden gelmek isteyenlerinde önüne geçilmiş oldu.
Konuyla ilgili bilgi veren Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal “20 Nisan tarihi itibariyle bize aşırı üyelik talepleri gelmeye başladı ve üçüncü şahıslar tarafından yani kendileri burada olmadığı halde odamıza üye olmak isteyenler var. Genelde ya akrabaların aracılığıyla, yada muhtarlar aracılığıyla üye olmak istiyorlar. Araştırdığımız da büyük şehirlerde yaşayan insanlarımızın ordaki pandemi sürecinde evde sıkılmalarından bir yere çıkamamalarından dolayı ilimize yada ilçemize gelme durumu için bu çiftçilik belgesini alarak devletin sağladığı imkanlardan dolayı kolaylaştırıcı bir yol olarak görmüşler ve gelmek istemişlerdir. Bizde bunun farkında varınca, valilik makamı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu'na yazımızı yazdık. Artık eski üyelerimiz bile bizzat odamıza gelerek, çiftçi belgesi alabilecekler. Böyle bir karar alındı il hıfzıssıhha kurulunda bizde bunu uygulamış olduk” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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