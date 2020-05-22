Artvin Covid-19 ile mücadelede tedbiri elden bırakmıyor Kentte Korona virüs tedbirleri kapsamında dolmuşa binenler kayıt altına alınıyor

Korona virüsle mücadelede başarılı iller arasında gösterilen Artvin, tedbiri elden bırakmıyor. Kentte filasyon çalışmasına destek olmak amacıyla alınan kararla, şehir içi özel halk otobüsleri ve ilçeler arası taşımacılık yapan dolmuşlarda seyahat edenler kayıt altına alınıyor.

Uzun süredir pozitif Covid19 vakasının rastlanmadığı Artvin’de tedbirler sürüyor. İl Pandemi Kurulunca alınan karar doğrultusunda, şehir için özel halk otobüsleri ve ilçeler arası taşımacılık yapan dolmuşları kullanan vatandaşlar kayıt altına alınmaya başladı. Toplu taşımayı kullanan her vatandaşın adı soyadı, telefon numarası, bindiğiindiği durak ve saati şoför tarafından kayıt ediliyor. Böylelikle olası bir vakada, dolmuş içinde bulunanlar takibi kolayca yapılmış oluyor.

Pandemi sürecinde kapasitelerin yüzde 50 oranında hizmet veren toplu taşıma araçları, virüsün yayılmasını önlemek için çeşitli tedbirler almaya devam ediyor. Sosyal mesafe, maske ve dezenfektan gibi önlemlerin yanı sıra yeni normalleşme hayatında caddelerin kalabalıklaşmasıyla da yeni önlemler alınıyor.



"Toplu taşımada bu uygulama sadece Artvin’de uygulanıyor"

Türkiye’de toplu taşımalarda bu uygulamanın ilk olduğunu söyleyen Artvin Şoförler Odası Cemiyeti Başkanı Şeref Öngüner, olası bir vaka durumunda temaslı kişilerin daha kolay bulunması için böyle bir karar aldıkları belirtti.

Cemiyet Başkanı Şeref Öngüner “Vali beyin başkanlığında pandemi kurulunca bir uygulama başlattık. Türkiye’de bir tek Artvin’de yapılıyor bu uygulama. İlçe arabalarımız ve şehir içi dolmuş arabalarımızda bütün araçlarımıza binene yolcuların isim, soy isim, hangi durakta bindiği hangi durakta indiği tc numaralarına kadar alıyoruz. Olası bir vaka durumunda kişiye o iletişime geçtiği insanları rahatlıkla bulabilmek için sayın valimizin başkanlığında böyle bir karar aldık. Türkiye genelinde en başarılı illerden birisiyiz Artvin olarak. Bu sayın valimizin ve o pandemi kurulumuzdaki heyetin başarısı ve tüm bilinçli Artvin halkının başarısıyla oldu“ dedi.

Şehir İçi Dolmuş Kooperatifi Başkanı Remzi Yıldız ise yaptığı açıklamada "Valimizin Pandemi Kurulu başkanı olarak bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda dolmuşlarımızı kullanan müşterilerin bütün kimlik bilgilerini bindiği saatleri ve iniş biniş yerlerini sıhhatli bir şekilde forma alıyoruz bilgilerini tutuyoruz ileri de doğabilecek Korona virüs hastalığı olduğunda bu bilgileri ortaya koyup bu toplu taşımayı kullanan insanların kimin kullanıp kullanmadığı konusunda veri elde etmek için bunları kullanacağız” ifadelerine yer verdi.

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