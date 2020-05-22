Artvin Covid-19 ile mücadelede tedbiri elden bırakmıyor Kentte Korona virüs tedbirleri kapsamında dolmuşa binenler kayıt altına alınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin Covid-19 ile mücadelede tedbiri elden bırakmıyor Kentte Korona virüs tedbirleri kapsamında dolmuşa binenler kayıt altına alınıyor

İHA

Korona virüsle mücadelede başarılı iller arasında gösterilen Artvin, tedbiri elden bırakmıyor. Kentte filasyon çalışmasına destek olmak amacıyla alınan kararla, şehir içi özel halk otobüsleri ve ilçeler arası taşımacılık yapan dolmuşlarda seyahat edenler kayıt altına alınıyor.

Artvin Covid-19 ile mücadelede tedbiri elden bırakmıyor Kentte Korona virüs tedbirleri kapsamında dolmuşa binenler kayıt altına alınıyor

Korona virüsle mücadelede başarılı iller arasında gösterilen Artvin, tedbiri elden bırakmıyor. Kentte filasyon çalışmasına destek olmak amacıyla alınan kararla, şehir içi özel halk otobüsleri ve ilçeler arası taşımacılık yapan dolmuşlarda seyahat edenler kayıt altına alınıyor.
Uzun süredir pozitif Covid19 vakasının rastlanmadığı Artvin’de tedbirler sürüyor. İl Pandemi Kurulunca alınan karar doğrultusunda, şehir için özel halk otobüsleri ve ilçeler arası taşımacılık yapan dolmuşları kullanan vatandaşlar kayıt altına alınmaya başladı. Toplu taşımayı kullanan her vatandaşın adı soyadı, telefon numarası, bindiğiindiği durak ve saati şoför tarafından kayıt ediliyor. Böylelikle olası bir vakada, dolmuş içinde bulunanlar takibi kolayca yapılmış oluyor.
Pandemi sürecinde kapasitelerin yüzde 50 oranında hizmet veren toplu taşıma araçları, virüsün yayılmasını önlemek için çeşitli tedbirler almaya devam ediyor. Sosyal mesafe, maske ve dezenfektan gibi önlemlerin yanı sıra yeni normalleşme hayatında caddelerin kalabalıklaşmasıyla da yeni önlemler alınıyor.

"Toplu taşımada bu uygulama sadece Artvin’de uygulanıyor"
Türkiye’de toplu taşımalarda bu uygulamanın ilk olduğunu söyleyen Artvin Şoförler Odası Cemiyeti Başkanı Şeref Öngüner, olası bir vaka durumunda temaslı kişilerin daha kolay bulunması için böyle bir karar aldıkları belirtti.
Cemiyet Başkanı Şeref Öngüner “Vali beyin başkanlığında pandemi kurulunca bir uygulama başlattık. Türkiye’de bir tek Artvin’de yapılıyor bu uygulama. İlçe arabalarımız ve şehir içi dolmuş arabalarımızda bütün araçlarımıza binene yolcuların isim, soy isim, hangi durakta bindiği hangi durakta indiği tc numaralarına kadar alıyoruz. Olası bir vaka durumunda kişiye o iletişime geçtiği insanları rahatlıkla bulabilmek için sayın valimizin başkanlığında böyle bir karar aldık. Türkiye genelinde en başarılı illerden birisiyiz Artvin olarak. Bu sayın valimizin ve o pandemi kurulumuzdaki heyetin başarısı ve tüm bilinçli Artvin halkının başarısıyla oldu“ dedi.
Şehir İçi Dolmuş Kooperatifi Başkanı Remzi Yıldız ise yaptığı açıklamada "Valimizin Pandemi Kurulu başkanı olarak bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda dolmuşlarımızı kullanan müşterilerin bütün kimlik bilgilerini bindiği saatleri ve iniş biniş yerlerini sıhhatli bir şekilde forma alıyoruz bilgilerini tutuyoruz ileri de doğabilecek Korona virüs hastalığı olduğunda bu bilgileri ortaya koyup bu toplu taşımayı kullanan insanların kimin kullanıp kullanmadığı konusunda veri elde etmek için bunları kullanacağız” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DSİ Genel Müdürü Vekili Yıldız: "Yeni Yusufeli mevcut ilçeden iki kat daha büyük olacak" Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri üstyapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Vekili Yıldız: "Yeni Yusufeli mevcut ...
Sarp Sınır Kapısı'nda gülümseten görüntüler Korona virüs tedbirleri kapsamında yaya ve araç girişine kapatılan Sarp Sınır Kapısı önünde toplanan inekler ilginç görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı'nda gülümseten görüntüler Korona ...
Çoruh Nehri'ni ilkel teleferikle geçiyorlar
YEREL HABERLER Çoruh Nehri'ni ilkel teleferikle geçiyorlar
Bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
YEREL HABERLER Bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep ...
Helikopter ambulans bu kez mantardan zehirlenen hasta için havalandı
YEREL HABERLER Helikopter ambulans bu kez mantardan zehirlenen hasta ...
'Artvin buğdayı’ coğrafi işaret yolunda Artvin’de döl buğdayı (Artvin Buğdayı) için coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı.
YEREL HABERLER 'Artvin buğdayı’ coğrafi işaret yolunda Artvin’de döl ...
Artvin'de sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
YEREL HABERLER Artvin'de sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X