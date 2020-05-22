DSİ Genel Müdürü Vekili Yıldız: "Yeni Yusufeli mevcut ilçeden iki kat daha büyük olacak" Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri üstyapı çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DSİ Genel Müdürü Vekili Yıldız: "Yeni Yusufeli mevcut ilçeden iki kat daha büyük olacak" Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri üstyapı çalışmaları devam ediyor

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Artvin'e yaptığı yatırımlarla vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Vekili Yıldız: "Yeni Yusufeli mevcut ilçeden iki kat daha büyük olacak" Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri üstyapı çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Artvin'e yaptığı yatırımlarla vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
Artvin'de yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları 3 bölgede yürütülüyor.
Yusufeli Barajı ve HES Projesi sebebiyle baraj gölü altında kalacak olan Yusufeli İlçesinin Yansıtıcılar ve Sakut Deresi Mevkiinde yeniden göl manzaralı, modern bir şehir olarak inşa edilmekte olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Yıldız, “Yeni Yusufeli İlçesi imar planına göre 3 bölgede inşa edilmekte olduğunu belirterek, DSİ tarafından altyapısı tamamlanan bölgeler TOKİ’ye teslim edilmektedir. TOKİ’ye teslim edilen 3. Bölgenin üstyapı inşaat ihalesi 21 Haziran 2017 tarihinde yapılmış olup; 15 Temmuz 2017 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak üstyapı çalışmalarına başlanılmıştır. İş kapsamında 3. Bölgede 334 adet Konut, 15 adet iş yeri, 1 adet 24 derslikli lise, 1 adet sağlık ocağı ve 1 adet İlçe Jandarma Komutanlığı inşa edilmiştir. Kaba inşaatın yüzde 99’u tamamlanmıştır. Ada içi peyzaj çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu iş geçici kabul aşamasındadır. Ayrıca 3. bölgede 2. etap ihalesi 24 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşmiştir. İş kapsamında 224 adet konut, 8 adet işyeri, Semt Camii ile ada içi altyapı ve çevre düzenlemesi işleri bulunmaktadır. İnşaatın yüzde 45’i tamamlanmıştır. Yine DSİ tarafından altyapısı tamamlanarak TOKİ’ye teslim edilen 1. Bölgenin üstyapı inşaat ihalesi 27 Haziran 2018 tarihinde yapılmış olup; 12 Ağustos 2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 1. Bölgede ağırlıklı olarak kamu binaları inşa edilecektir. Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adliye, PTT, Kütüphane, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kapalı Spor Salonu, Merkez Camii, Müftülük, Öğretmenevi ve 16 Derslikli Ortaokul inşa edilmektedir. İş kapsamında yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yapılarda ince işler ve ada içi altyapı işleri ile peyzaj çalışmaları devam etmektedir. Ek olarak 1. Bölgede TOKİ’ye teslim edilen alanlarda 2. Etap ihalesi 16 Ocak 2020 tarihinde yapılmış olup, 5 Şubat 2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda 518 adet Konut, 69 adet Dükkan, 2 adet Ticaret Merkezi, 1 adet Belediye Hizmet Binası ve 25 Yataklı Hastane inşaatı devam etmektedir. İş kapsamında yüzde 10 gerçekleşme sağlanmıştır. 2. Bölgede Ek Gelişme Alanı hariç altyapı kazı ve dolgu imalatları tamamlanmış olup TOKİ tarafından üstyapı ihale hazırlıkları devam etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin Covid-19 ile mücadelede tedbiri elden bırakmıyor Kentte Korona virüs tedbirleri kapsamında dolmuşa binenler kayıt altına alınıyor
YEREL HABERLER Artvin Covid-19 ile mücadelede tedbiri elden ...
Sarp Sınır Kapısı'nda gülümseten görüntüler Korona virüs tedbirleri kapsamında yaya ve araç girişine kapatılan Sarp Sınır Kapısı önünde toplanan inekler ilginç görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı'nda gülümseten görüntüler Korona ...
Çoruh Nehri'ni ilkel teleferikle geçiyorlar
YEREL HABERLER Çoruh Nehri'ni ilkel teleferikle geçiyorlar
Bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
YEREL HABERLER Bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep ...
Helikopter ambulans bu kez mantardan zehirlenen hasta için havalandı
YEREL HABERLER Helikopter ambulans bu kez mantardan zehirlenen hasta ...
'Artvin buğdayı’ coğrafi işaret yolunda Artvin’de döl buğdayı (Artvin Buğdayı) için coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı.
YEREL HABERLER 'Artvin buğdayı’ coğrafi işaret yolunda Artvin’de döl ...
Artvin'de sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
YEREL HABERLER Artvin'de sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X