Artvin’de 30 gün sonra Korana yeniden kendini gösterdi Vali, belediye başkanı uyarmıştı, 30 gün sonra ilde korkulan oldu, yeniden vakalar görülmeye başlandı 4 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, 23 kişi karantina altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de 30 gün sonra Korana yeniden kendini gösterdi Vali, belediye başkanı uyarmıştı, 30 gün sonra ilde korkulan oldu, yeniden vakalar görülmeye başlandı 4 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, 23 kişi karantina altına alındı

İHA

30 gündür Korona virüs vakasının görülmediği Artvin'de korkulan oldu ve ilde yeni vakalar görülmeye başlandı. 4 kişinin test sonuçları pozitif çıktıği kentte ilk etapta 23 kişi ise karantinaya alındı.

Artvin’de 30 gün sonra Korana yeniden kendini gösterdi Vali, belediye başkanı uyarmıştı, 30 gün sonra ilde korkulan oldu, yeniden vakalar görülmeye başlandı 4 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, 23 kişi karantina altına alındı

30 gündür Korona virüs vakasının görülmediği Artvin’de korkulan oldu ve ilde yeni vakalar görülmeye başlandı. 4 kişinin test sonuçları pozitif çıktıği kentte ilk etapta 23 kişi ise karantinaya alındı.
Yeni, tip Korona virüsle (Covid19) mücadelede başarılı iller arasında gösterilen ve 30 gündür vakanın görülmediği Artvin’de 4 kişinin Covid19 test sonucu pozitif çıktı. Borçka ilçesinde Korona virüs semptomları gösteren bir vatandaş hastaneye başvurdu. Yapılan test sonuçlarının pozitif çıkmasını ardından kişinin ailesine yapılan testlerde 3 kişide daha Korona virüs tespit edildi. 4 vatandaş Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, temasta bulunduğu kişiler ise filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.

Bursa'dan cenazeyle gelmişler
Vakalarla ilgili yapılan ilk araştırma neticesinde Bursa’dan Borçka’ya cenaze getiren 3 kişinin virüsü yakınlarına bulaştırdığı şüphesi üzerinde durulurken, yapılan test sonuçları şüpheleri doğruladı ve vakaların Bursa'dan geldiği tespit edildi. Cenaze merasimi ve sonrasında oluşan sosyal ortamlar nedeniyle kalabalık bir temas listesinin olduğu belirlenirken, ilk planda ilde 23 kişi karantina altına alındı.
Başta il dışından gelenler olmak üzere tüm vatandaşların, virüs taşıyıcısıymış gibi hareket etmeleri istendi. Sosyal mesafe kuralına uyulması, maskesiz sokağa çıkılmaması ve el hijyenine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.
30 gündür vakanın görülmediği Artvin’de Vali Yılmaz Doruk ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin, halkı rehavete kapılmaması konusunda uyarmış, "Hiçbir şey bitmiş değil" ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DSİ Genel Müdürü Vekili Yıldız: "Yeni Yusufeli mevcut ilçeden iki kat daha büyük olacak" Yusufeli ilçesi yeniden yerleşim yeri üstyapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Vekili Yıldız: "Yeni Yusufeli mevcut ...
Artvin Covid-19 ile mücadelede tedbiri elden bırakmıyor Kentte Korona virüs tedbirleri kapsamında dolmuşa binenler kayıt altına alınıyor
YEREL HABERLER Artvin Covid-19 ile mücadelede tedbiri elden ...
Sarp Sınır Kapısı'nda gülümseten görüntüler Korona virüs tedbirleri kapsamında yaya ve araç girişine kapatılan Sarp Sınır Kapısı önünde toplanan inekler ilginç görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı'nda gülümseten görüntüler Korona ...
Çoruh Nehri'ni ilkel teleferikle geçiyorlar
YEREL HABERLER Çoruh Nehri'ni ilkel teleferikle geçiyorlar
Bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
YEREL HABERLER Bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep ...
Helikopter ambulans bu kez mantardan zehirlenen hasta için havalandı
YEREL HABERLER Helikopter ambulans bu kez mantardan zehirlenen hasta ...
'Artvin buğdayı’ coğrafi işaret yolunda Artvin’de döl buğdayı (Artvin Buğdayı) için coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı.
YEREL HABERLER 'Artvin buğdayı’ coğrafi işaret yolunda Artvin’de döl ...
Artvin'de sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
YEREL HABERLER Artvin'de sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X