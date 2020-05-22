Artvin'de 30 gün sonra yeni vakalar görüldü

<br>ARTVİN, (DHA)KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla 30 gündür 'Covid-19' vakası çıkmayan Artvin'de, yeni vakalar ortaya çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.<br>Kentte koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 30 gündür yeni vaka görülmedi. Vaka sayısı, kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören, 'Covid-19' tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi. Borçka ilçesinde bugün koronavirüs semptomları gösteren bir vatandaşın hastaneye başvurmasıyla yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanın, aile fertlerine yapılan testlerde 3 kişide daha vaka tespit edildi. Aynı aileden 4 kişi, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin ayrıca, bölgelerinde temasta bulunduğu kişiler de filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.<br>Öte yandan, 30 gün sonra yeni vakaların ortaya çıktığı kentte, yetkililer tedbirlere uyulması ve özellikle maske ile sosyal mesafeyi korumaya dikkat etmeleri uyarısında bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Artvin ARTVİN, (DHA)<br>2020-05-22 18:53:53<br>
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