Artvin'de köye inen kurtlar görüntülendi

<br>Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA)- ARTVİN´in Yusufeli ilçesi Balcılı köyüne inen 2 kurt vatandaşlar tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. <br>Yusufeli ilçesine bağlı Balcılı köyüne, 2 kurt indi. Köylüler, kurtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kurtlar, kısa süre sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.<br>İlçeye bağlı köylere daha önce de boz ayılar inmişti. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR<br>2020-05-23 09:59:56<br>
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