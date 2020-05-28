<br>Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA) - KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yaya geçişine kapatılan Artvin´in Sarp Sınır Kapısı´nda, TIR´ın üzerinde rüzgarlığın olduğu bölüme saklanıp, Türkiye´ye yasa dışı girmeye çalışan B.Ç. (39) yakalandı.<br>Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kamera sistemlerinin rutin saha kontrolü sırasında tespitte bulundu. Türkiye´ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen ve standart depo mazot kontrol noktasında bulunan M.K.'nin 81 ABC 477 plakalı TIR´ında rüzgarlığın olduğu bölüme gizlenen kişi belirlendi. Ekipler tarafından gizlendiği yerden çıkarılan kişinin, yapılan kontrolde B.Ç. olduğu belirlendi. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan B.Ç. hakkında, 'Pasaport Kanunu'na muhalefet' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nurbay USTA<br>2020-05-28 11:00:22<br>

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