Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında bitime 70 metre kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında bitime 70 metre kaldı

DHA

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde, 205 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Türkiye'nin en prestijli projelerinden olan ve tamamlanması için 70 metre gövde yüksekliği kalan Yusufeli Barajı'nın gelecek yıl devreye alınması planlanıyor. Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük...

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında bitime 70 metre kaldı

<br>Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde, 205 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Türkiye'nin en prestijli projelerinden olan ve tamamlanması için 70 metre gövde yüksekliği kalan Yusufeli Barajı'nın gelecek yıl devreye alınması planlanıyor.<br>Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük nehirlerinden Artvin´deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı sürdürülüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı´nda, 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye´nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 205 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 4 milyon metreküplük beton imalatı planlanan baraj inşaatında şu ana kadar 2 milyon 985 bin metreküplük imalat gerçekleştirildi. Türkiye'nin en prestijli projelerinden olan ve tamamlanması için 70 metre gövde yüksekliği kalan Yusufeli Barajı'nın gelecek yıl devreye alınması planlanıyor.<br>ARTVİN'DEN EDİRNE'YE YOL YAPILACAK KADAR BETON DÖKÜLECEK<br>Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021'de ise elektrik üretimine geçilecek. <br>ÇORUH HAVZASI'NA 143 PROJE PLANLANDI<br>Yıllık ortalama debisi 6,3 milyar metreküp olan Çoruh Nehri'nin kaynak kısmındaki Laleli Barajı ile daha aşağı kesiminde yer alan TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2 bin 632 megawatt kapasiteyle yılda 8,631 gigawatt elektrik üretilecek. Çoruh Havzası'nın yan kolları ile birlikte toplamda 143 baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigawatt elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olacak.DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR<br>2020-05-29 10:39:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında bitime 70 metre kaldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında bitime 70 ...
Türkiye'nin en yüksek barajı 205 metreye ulaştı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en yüksek barajı 205 metreye ulaştı
Baraj gölündeki minareye sandalla ziyaret
YEREL HABERLER Baraj gölündeki minareye sandalla ziyaret
Baraj gölündeki minareye sandalla ziyaret
YEREL HABERLER Baraj gölündeki minareye sandalla ziyaret
TIR´da gizlenip, sınırı kaçak geçmek isterken yakalandı
YEREL HABERLER TIR´da gizlenip, sınırı kaçak geçmek isterken ...
Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçak geçmek isterken kameralara böyle yakalandı Bir tırın çekicisi ile rüzgarlığının arasına saklanmış vaziyette Türkiye'ye girmeye çalışan bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçak geçmek isterken ...
İtfaiye araç parkında direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER İtfaiye araç parkında direğe çarpan otomobilin ...
Artvin'de freni boşalan otomobil itfaiye araç parkına girdi
YEREL HABERLER Artvin'de freni boşalan otomobil itfaiye araç parkına ...
Koronavirüsten sonra artan somon siparişlerine yetişemiyorlar
YEREL HABERLER Koronavirüsten sonra artan somon siparişlerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X