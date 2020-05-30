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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin en yüksek barajı bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak

DHA

ARTVİN, (DHA)DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı´nda incelemelerde bulundu. Yıldız, Yusufeli Barajı´nın tamamlanması ile milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon TL katkı sağlayacağını söyledi. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, beraberindeki heyet ile birlikte Artvin´e gelerek yapımı devam eden Yusufeli Barajı inşaatında incelemelerde bulundu. 275 metre gövde...

Türkiye'nin en yüksek barajı bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak

<br>ARTVİN, (DHA)DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı´nda incelemelerde bulundu. Yıldız, Yusufeli Barajı´nın tamamlanması ile milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon TL katkı sağlayacağını söyledi.<br>Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, beraberindeki heyet ile birlikte Artvin´e gelerek yapımı devam eden Yusufeli Barajı inşaatında incelemelerde bulundu. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı inşaatı ile ilgili bilgi veren Yıldız, "Bugün ekibimiz ile birlikte tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek, dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak Yusufeli Baraj inşaatımızda incelemede bulunarak, çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldık. Baraj inşaatımızda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bugün itibari ile baraj gövde yüksekliğimiz 208 metreye ulaşmış durumdadır. Yusufeli Barajının tamamlanması ile milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon TL katkı sağlayacaktır. Proje ile yaklaşık 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacaktır" diye konuştu.<br>Yusufeli Barajı´nın üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacağını söyleyen Yıldız, "Diğer taraftan Çoruh Nehri´nin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasına ve Çoruh Nehri´nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacaktır" şeklinde konuştu.<br>YUSUFELİ BARAJI<br>Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük nehirlerinden Artvin´deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı sürdürülüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, Türkiye´nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa ediliyor. 4 milyon metreküplük beton imalatı planlanan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021'de ise elektrik üretimine geçilecek. DHA-Ekonomi Türkiye-Artvin ARTVİN, (DHA)<br>2020-05-30 16:29:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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