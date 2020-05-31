İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü, filyasyona başlandı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü, filyasyona başlandı (2)

DHA

'VİRÜS KAPAN HASTALARIMIZ TABURCU OLDU' Artvin'in Borçka ilçesi Belediye Başkanı Ercan Orhon, ilçede yeni vakaların görülmesiyle başlatılan karantina işlemlerine ilişkin konuştu. Virüsün, kent dışından cenaze için ilçeye gelen bir kişiden 5 kişiye bulaştığını ve 67 kişinin de karantinada olduğunu anlatan Başkan Orhon, "Yaklaşık 1 ay önce cenaze olmuştu. İlçemize cenazeyle gelen bir kişi tarafından virüs bulaşı oldu ve 5 kişiye bulaştı. Dün itibarıyla virüs kapan hastalarımız hastaneden taburcu olup, evlerine gönderildi. 14 günlük karantina süreçleri başladı. Ayrıca 67 kişide karantina altına...

İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü, filyasyona başlandı (2)

<br>'VİRÜS KAPAN HASTALARIMIZ TABURCU OLDU'<br>Artvin'in Borçka ilçesi Belediye Başkanı Ercan Orhon, ilçede yeni vakaların görülmesiyle başlatılan karantina işlemlerine ilişkin konuştu. Virüsün, kent dışından cenaze için ilçeye gelen bir kişiden 5 kişiye bulaştığını ve 67 kişinin de karantinada olduğunu anlatan Başkan Orhon, "Yaklaşık 1 ay önce cenaze olmuştu. İlçemize cenazeyle gelen bir kişi tarafından virüs bulaşı oldu ve 5 kişiye bulaştı. Dün itibarıyla virüs kapan hastalarımız hastaneden taburcu olup, evlerine gönderildi. 14 günlük karantina süreçleri başladı. Ayrıca 67 kişide karantina altına alındı. Onların da karantina süreleri birkaç gün sonra sona erecek. Bununla birlikte Borçka´nın eski günlerine kavuşacağını düşünüyoruz. Artvin´e ilk giriş yeri olan Arhavi´de, gelen vatandaşlar burada kontrol ve takipleri sağlanıyor. Karantinada kalması gerekenlerin gerek telefonla aranarak gerekse evlerine gidilerek takipleri sağlanıyor. Dışarıdan gelen gurbetçilerimize buradan seslenmek istiyorum; burası tabii ki kendi memleketleri ama olağan üstü bir durum var. Bir hastalık, bir virüs meselesi var. Bu açıdan 14 günlük süreye dikkat ederlerse herhangi bir problem yaşanmayacaktır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Borçka <br>2020-05-31 15:36:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü, filyasyona başlandı
YEREL HABERLER İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar ...
Su altında kalacak 70 yıllık okul taşınıyor
YEREL HABERLER Su altında kalacak 70 yıllık okul taşınıyor
Türkiye'nin en yüksek barajı bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Türkiye'nin en yüksek barajı bütçeye yıllık 1,5 ...
Artvin’in Borçka ilçesi ikinci Korona dalgasının şokunu yaşıyor Artvin’de pandemi sürecinde tek karantina altına alınan ilçe olan Borçka’da karantina sonrası normale dönen hayat ikinci dalga ile adeta kabusa döndü
YEREL HABERLER Artvin’in Borçka ilçesi ikinci Korona dalgasının ...
Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Macahel'e göktaşı düştüğü iddiası yöre halkını heyecanlandırdı Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Gürcistan sınırındaki Camili (Macahel) köyünde köylüler ormanlık alanda meteor aradı
YEREL HABERLER Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Macahel'e göktaşı ...
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında bitime 70 metre kaldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında bitime 70 ...
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında bitime 70 metre kaldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında bitime 70 ...
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında bitime 70 metre kaldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında bitime 70 ...
Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında bitime 70 metre kaldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında bitime 70 ...
Türkiye'nin en yüksek barajı 205 metreye ulaştı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en yüksek barajı 205 metreye ulaştı
Baraj gölündeki minareye sandalla ziyaret
YEREL HABERLER Baraj gölündeki minareye sandalla ziyaret
Baraj gölündeki minareye sandalla ziyaret
YEREL HABERLER Baraj gölündeki minareye sandalla ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X