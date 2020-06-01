Borçka Karagöl yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Borçka Karagöl yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

İHA

Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yeni normalleşme süreciyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Borçka Karagöl yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Artvin’de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yeni normalleşme süreciyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Korona virüs (Kodit19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Milli Parklar yeniden ziyarete açılmasının ardından Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl sisli havaya rağmen ziyaretçi akınına uğradı.
Belirlenen kurallar dahilinde tekrar faaliyete giren Karagöl, evde geçen salgın günlerinin ardından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle insanı büyüleyen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, Korona virüs sonrası yeni normalleşme sürecinde yasakların kalkmasıyla tatilcilerin yoğun ilgisini gördü.
Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki şelaleler, vadiler ve ormanlarıyla her mevsim ayrı güzel Karagöl bu süreçte sessiz kalmıştı.
Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Muhteşem güzelliğinin yanında çevresindeki zengin bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğiyle Karagöl, salgın süresince evde kalan vatandaşların yasakların kalkmasıyla ilk tercihleri arasında yer aldı.

Karagöl sağlık personelinden büyük ilgi gördü
Kahramanmaraş Elbistan’dan BorçkaKaragöl'e gelen sağlık personeli Yıldırım Akın, yaptığı açıklamada “Doğayla iç içe olmak için yasaklarında kalkmasıyla burada arkadaşlarımızda var hiç görmemiştik. Buraya gelip biraz stres atmak evde kaldığımız günlerinde biraz doğayla acısını çıkarmak için buradayız" derken, Tuğba Acar ise “Karagöl’ü zaten çok merak ediyorduk. Ben daha öncede gelmiştim ama şu dönemde daha çok ihtiyaç duyduk ve arzuladık. Bir çılgınlık yapıp yola çıktık bugün buradayız Karadeniz turu yapacağız” diye konuştu.

”Herkesi Karagöl’e bekliyoruz”
Borçka Kaymakamı Hasan Hüseyin Türker, herkesi BorçkaKaragöl'e beklediklerini belirterek “Malum olduğu sürece 1 Haziran’dan itibaren normalleşme süreci çerçevesinde gölümüz hizmete açılmıştır. Artvin olarak Türkiye’de olduğu gibi burada Korona virüs sürecinde belli bir süreçten geçti. Vakalarımız olmuştu ama şuan itibariyle uzun zamandan beri çok şükür ilçemiz de ilimiz de herhangi bir vaka söz konusu değildir. Bu risk bitti anlamına gelmez ama uzun zamandır vakanın olmaması temaslıların olmaması rahatlıkla insanımızın buralara geleceğini söyleye biliriz. İnsanlarımızdan da beklediğimiz malum burası hizmete açıldıktan sonra Korona virüs sürecinde ki bilim kurulunun Cumhurbaşkanlığımızın talimatları, genelgeleri ve istekleri doğrultusunda maske kullanarak, fiziki mesafeye dikkat ederek buraya herkesin gelmesi bütün ziyaretçilerimizin faydasına olacaktır. Bilim insanlarımızın söylediği gibi böyle bir süreçte insanların doğa da daha fazla bulunması doğal ortamlarda zamanlarını harcaması onlar açısından da faydalı olacaktır. Doğanın içerisinde olduğumuz zaman fiziki mesafeyi tutturmamız daha yüksek ihtimal olduğundan dolayı inşallah herhangi bir vakayla herhangi bir temasla karşı karşıya kalmadan insanlar buraya mutlu bir şekilde gelip mutlu bir şekilde ayrılacaklardır. Gerek ülkemiz vatandaşları gerekse yurt dışından insanlarımızı ilçemize, gölümüze davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü, filyasyona başlandı (2)
YEREL HABERLER İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar ...
İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü, filyasyona başlandı
YEREL HABERLER İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar ...
Su altında kalacak 70 yıllık okul taşınıyor
YEREL HABERLER Su altında kalacak 70 yıllık okul taşınıyor
Türkiye'nin en yüksek barajı bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Türkiye'nin en yüksek barajı bütçeye yıllık 1,5 ...
Artvin’in Borçka ilçesi ikinci Korona dalgasının şokunu yaşıyor Artvin’de pandemi sürecinde tek karantina altına alınan ilçe olan Borçka’da karantina sonrası normale dönen hayat ikinci dalga ile adeta kabusa döndü
YEREL HABERLER Artvin’in Borçka ilçesi ikinci Korona dalgasının ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X