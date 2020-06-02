Artvin'de, 3 metrelik yılan köylüleri korkuttu

<br>ARDANUÇ(Artvin), (DHA)ARTVİN'in Ardanuç ilçesine bağlı Cevizli köyünde, ormanlık alanda görülen 3 metre boyunda yılan, korkuya neden oldu.<br>İlçeye bağlı Cevizli köyündeki vatandaşlar, ormanlık arazide çalılık alanda yılan olduğunu fark etti. Korku ve paniğe kapılan köylüler, 3 metrelik yılanı uzaklaştığı sırada cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan köylüler, ilk kez böyle bir yılan gördükleri için korktuklarını anlattı.<br>Trabzon´un Dernekpazarı ilçesinde, çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada yılanın ısırdığı Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Ali Düzenli (43), ambulansla kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi´ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Ardanuç ARTVİN-DHA<br>2020-06-02 14:21:33<br>
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