Artvin’in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde yangın Yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi

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Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde gece çıkan yangında 7 ahşap yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yaylalar köyü Adatepe mahallesinde ahşap bir evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. Yangına Yusufeli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale ederken, 7 ev yangında hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

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