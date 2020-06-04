Artvinliler, zorunlu maske kararına uyuyor

<br>Hakan AYDIN/ARTVİN, (DHA) ARTVİN'de, koronavirüs ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, iş yerleri ile kapalı alanlarda; ağzı ve burnu tam kapatacak şekilde getirilen maske takma zorunluluğuna halk, büyük ölçüde uymaya başladı.<br>Artvin Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, salgının yayılmasını ve vatandaşın hayatını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi. İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ofis, büro, dükkan, depo, iş yeri ve kapalı alanda faaliyet gösteren tüm işletmelerde çalışanların ve bu alanlarda bulunan müşteri/ vatandaşların zorunlu olarak maske kullanmasına ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerekmektedir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi.<br>Kararın ardından polis, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürürken, halkın da maske takma kuralına uyduğu gözleniyor. Ekipler, gün içinde maskelerini çenelerinin altında tutan kişileri tespit etmeleri durumunda ise uyarıyor. Kentte yaşayanlar, salgından bir an önce kurtulmak için alınan bu karardan memnuniyet duyduklarını dile getiriyor.<br>'MASKESİZLERİ UYARIYORUZ'<br>Fırın işletmecisi İbrahim Dedecan, kararın doğru olduğunu söyleyerek, "Umarım tüm vatandaşlarımız alınan bu karara uyar ve virüs lanetinden bir an önce hep birlikte kurtuluruz. Biz de elimizden geldiği ölçüde maske olsun, hijyen kuralları olsun, uymaya çalışıyoruz. Maskesi gelen müşterilerimizi uyarıyoruz, maskesi yoksa da biz kendilerine maske vererek içeri alıyoruz" dedi.<br>'KARARI ÖNEMSİYORUZ'<br>Bölge esnafından Sadettin Dağ, valilik tarafından alınan kararı desteklediklerini belirterek, "Sağlığımız için alınmış çok önemli bir karardır. Devletimizin ve hükümetimizin 1 Haziran itibarıyla almış olduğu normalleşme kararı ile özellikle Artvin mikro ölçekli bir il olduğu için dışarıdan gelen vatandaşların Artvin´de yaşayan insanların sağlığını etme noktasından hareketle alınmış çok önemli bir karar ve kararı önemsiyoruz uyuyoruz" diye konuştu.<br>Gazete bayisi işleten Kemal Algın, Artvin halkının maske kullanımı konusunda gösterdiği hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirip, "İnsanlarımız bu konuda son derece duyarlı. Biz de esnaf olarak gereken önem ve hassasiyeti gösteriyoruz. İnşallah insanlarımızın gösterdiği bu hassasiyet aynı şekilde devam eder ve biz lanet hastalıktan hep birlikte kurtuluruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin Hakan AYDIN<br>2020-06-04 15:56:36<br>

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