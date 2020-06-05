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Karadenizli kafe işletmecisinden ilginç sosyal mesafe önlemi İşletme sahibi sosyal mesafeyi sağlamak için bir masa boşluk bırakmak yerine masalara cansız mankenler yerleştirdi

İHA

Korona virüs tedbirleri sonrasında restoran ve kafelerin 1 Haziran itibariyle Türkiye genelinde açılmasının ardından Artvin'de bir esnaf kafesinde sosyal mesafeyi korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. İşletme sahibi, sosyal mesafeyi sağlamak için bir masa boşluk bırakmak yerine masalara cansız mankenler yerleştirdi.

Karadenizli kafe işletmecisinden ilginç sosyal mesafe önlemi İşletme sahibi sosyal mesafeyi sağlamak için bir masa boşluk bırakmak yerine masalara cansız mankenler yerleştirdi

Korona virüs tedbirleri sonrasında restoran ve kafelerin 1 Haziran itibariyle Türkiye genelinde açılmasının ardından Artvin’de bir esnaf kafesinde sosyal mesafeyi korumak için ilginç bir yönteme başvurdu. İşletme sahibi, sosyal mesafeyi sağlamak için bir masa boşluk bırakmak yerine masalara cansız mankenler yerleştirdi.
Artvin’de faaliyet gösteren bir kafede normalleşme süreci kapsamında Korona virüse yönelik sıra dışı bir önlem aldı. Sosyal mesafe kuralını eğlenceli bir hale getirmek isteyen işletme sahibi, sosyal mesafeyi sağlamak için bir masa boşluk bırakmak yerine, o masalara cansız mankenler yerleştirdi. Yöresel kıyafetler giydirdiği cansız mankenlere maske bile taktı.
Yaptığı çalışma ile ilgili bilgi veren işletme sahibi Emrah Özkan, Covid19 sürecinin Artvin’de çok iyi yönetildiğini söyledi. Artvin'de bir süredir bir vaka görülmediğini kaydeden Özkan, bu durumdan çok memnun olduklarını ve yeni normalleşme süreciyle 1 Haziran’da iş yerlerini açtıklarını kaydetti. Özkan "İşletmelerde alınan Covid19’la mücadelede sosyal mesafe kurallarını sağlamak için bizde farkındalık sağlalamak adına böyle bir uygulama yaptık. Hem müşterilerimizin ilgisini çekiyor ve onların sosyal mesafe kuralına uymasını sağlıyoruz. Bir taraftan da kafenin daha kalabalık görünüp iş yeri sahibi olarak bizlerin ve müşterilerin moralini yükseltmek, toplumdaki o psikolojik baskıyı düzeltmek adına bunu yaptık. Çok güzel olduğunu düşünüyoruz. Sosyal mesafeyi de korumuş oluyoruz. Müşterilerimiz de çok memnun” dedi.

Müşterilerden yoğun ilgi
İşletmenin müşterilerinden Berkay Alkan sosyal mesafe kuralının mankenlerle gösterilmesinin çok doğru bir karar olduğunu söyledi. Alkan "İşletme sahibi olarak bu uygulamanın böyle gösterilmesi örnek bir davranış olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Görünce çok şaşırdım. Bazı mankenlere yöresel kıyafet giydirmişler. Sosyal mesafe gereği boş kalması gereken masalara mankenler konduğu için bizde diğer masalara oturduk arkadaşlarla. Maske kullanılması zorunlu, bizde bir şey yiyip içmediğimizde bu kurala uyuyoruz” diye konuştu.
Yunus Emre Altun kafedeki yapılan uygulamayı görünce çok şaşırdığını ve güldüğünü ifade ederek “Sosyal mesafenin sağlanması için yapıldığını görünce takdir ettim. Halkımız Korona virüsle mücadele konusunda çok duyarlı. Buda bunun çok güzel örneği. Her Karadenizli de olduğu gibi burada da mizah anlayışı üst seviyede, yöresel kıyafet giymiş mankenlerden de görebiliriz. Çok hoş ve komik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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