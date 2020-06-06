Artvin’de yılanların dansı saniye saniye görüntülendi

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Artvin’in Şavşat ilçesinde birbirlerine sarılmış yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki 2 yılanın, çiftleşme dansı saniye saniye görüntülendi.

İlçeye bağlı Sebzeli köyünde yaşayan Bircan Uzun, köyde dolaştığı sırada iki yılanı birbirlerine sarılmış halde gördü. Oldukça yakın mesafeden korkmadan cep telefonu ile kayıt yapan Uzun, iki yılanın çiftleşmesine tanık oldu.

Saniye saniye kaybettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Uzun, hep belgesellerde izledikleri görüntüleri bu sefer kendinin kaydettiğini ifade etti. Görüntülerden uzun süre çiftleşme dansı yapan yılanların, daha sonra birbirlerinden ayrılarak arka arkaya ormanlık alana gittikleri görüldü.

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