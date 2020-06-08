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Jandarma kayıp buzağıları drone ile buldu Kayıp buzağılar iki gün sonra drone yardımıyla bulundu

İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kaybolan iki buzağı jandarma ve belediye ekipleri tarafından drone yardımıyla iki gün sonra bulundu.

Jandarma kayıp buzağıları drone ile buldu Kayıp buzağılar iki gün sonra drone yardımıyla bulundu

Artvin’in Yusufeli ilçesinde kaybolan iki buzağı jandarma ve belediye ekipleri tarafından drone yardımıyla iki gün sonra bulundu.
Artvin’in Yusufeli ilçesi Bakırtepe köyünde meydana gelen olayda Kenan Kökaya’ya ait iki buzağı, ahırın etrafında otlarken bir anda kayboldu. Köy muhtarı Recep Temel, jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden jandarma ekipleri, Yusufeli Belediyesine ait drone ekibi ile arama çalışması başlattı. Yapılan arama sonrası, iki buzağı köy merkezinden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.
Oldukça susamış olan iki buzağının sahibi Gökkaya, "Kendi imkanlarımla iki gün aradım bulamadım. Daha sora ilçe jandarma ekiplerine haber verdik. Onlarda belediye ekipleriyle iletişime geçmişler drone yardımıyla buldular. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

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