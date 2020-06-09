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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin´de 2 katlı ev alev alev yandı

DHA

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Şavşat ilçesinde 2 katlı boş ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. İlçeye bağlı Meşeli köyünde, Atanur Şahin´e ait 2 katlı evde saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Yanan evin sahiplerinin ilçe merkezinde oturduğu, bu nedenle evin boş olduğu bildirildi. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat...

Artvin´de 2 katlı ev alev alev yandı

<br>Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Şavşat ilçesinde 2 katlı boş ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.<br>İlçeye bağlı Meşeli köyünde, Atanur Şahin´e ait 2 katlı evde saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.<br>Yanan evin sahiplerinin ilçe merkezinde oturduğu, bu nedenle evin boş olduğu bildirildi.<br>Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA<br>2020-06-09 10:56:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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