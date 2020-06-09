Artvin´de 2 katlı ev alev alev yandı

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<br>Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Şavşat ilçesinde 2 katlı boş ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.<br>İlçeye bağlı Meşeli köyünde, Atanur Şahin´e ait 2 katlı evde saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.<br>Yanan evin sahiplerinin ilçe merkezinde oturduğu, bu nedenle evin boş olduğu bildirildi.<br>Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA<br>2020-06-09 10:56:22<br>

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