Artvin'de 'gök taşı' sevinci; 'Başımıza talih kuşu kondu'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de 'gök taşı' sevinci; 'Başımıza talih kuşu kondu'

DHA

Hakan AYDIN/BORÇKA(Artvin), (DHA)- ARTVİN´in Borçka ilçesinde yaşayan Ceyda Gedik (10), çay bahçesinde farklı bir taş buldu. Taşın, gök taşı olduğunu iddia eden ve incelenmesini isteyen çocuğun amcası Zeki Gedik, "Bu taş bize Allah´ın bir ödülü, başımıza talih kuşu kondu'' dedi. Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çaylı köyünde yaşayan Ceyda Gedik, çay bahçesinde sıra dışı bir taş olduğunu fark etti. Küçük kız taşı babası Adnan Gedik'e verdi. Gedik, daha önce buna benzer bir taş görmediği için bu cismin gök taşı olduğunu düşündü. Gedik ailesi, şimdi buldukları taşın yetkililer tarafından...

Artvin'de 'gök taşı' sevinci; 'Başımıza talih kuşu kondu'

<br>Hakan AYDIN/BORÇKA(Artvin), (DHA)- ARTVİN´in Borçka ilçesinde yaşayan Ceyda Gedik (10), çay bahçesinde farklı bir taş buldu. Taşın, gök taşı olduğunu iddia eden ve incelenmesini isteyen çocuğun amcası Zeki Gedik, "Bu taş bize Allah´ın bir ödülü, başımıza talih kuşu kondu'' dedi.<br>Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çaylı köyünde yaşayan Ceyda Gedik, çay bahçesinde sıra dışı bir taş olduğunu fark etti. Küçük kız taşı babası Adnan Gedik'e verdi. Gedik, daha önce buna benzer bir taş görmediği için bu cismin gök taşı olduğunu düşündü. Gedik ailesi, şimdi buldukları taşın yetkililer tarafından incelenmesini istiyor.<br>`BİZE BİR PİYANGO VURDU´<br>Buldukları taşın, kendilerine Allah´ın bir ödülü olduğunu söyleyen Adnan Gedik'in ağabeyi Zeki Gedik, ''Tarlamızda bir gök taşı parçası bulduk. İnşallah bize talih kuşu kondu. Çok heyecanlandık. Sosyal medyada bazı duyurular yaptık ve konuyla ilgili Selçuk Bayraktar´a da internet üzerinden mesaj yolladık. Ekonomik anlamda değerlendirmeyi düşünüyoruz, inşallah muvaffak oluruz. Bize bir piyango vurdu diye düşünüyoruz. Köyde ev yapmak istiyoruz, maddi sıkıntılarımız vardı, gökten düşen talih taşı inşallah bize hayırlı gelir ve evimizi yaparız'' dedi.<br>'GÖK TAŞI' PANİĞİ YAŞANMIŞTI<br>Türkiye´de 27 Mayıs tarihinde saat 20.30 sıralarında Trabzon, Artvin, Ağrı, Erzincan, Erzurum ve Van dahil bazı kentlerde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) düşmesi olduğu öne sürülen ışık huzmesi, heyecan yaratmıştı. Bölgede meteor parçası düşme ihtimali üzerine çok sayıda vatandaş kendi imkanlarıyla taş aramıştı.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Borçka Hakan AYDIN<br>2020-06-12 11:46:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şavşatlılar, sokaklarda gezen boz ayıyı görmek için geceyi bekliyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Şavşatlılar, sokaklarda gezen boz ayıyı görmek için ...
Ters laleler Artvin'in yüksek yaylarını süslüyor Halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, doğa fotoğrafçılarının yanı sıra meraklılarının ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Ters laleler Artvin'in yüksek yaylarını süslüyor Halk ...
Şavşatlılar, sokaklarda gezen boz ayıyı görmek için geceyi bekliyor
YEREL HABERLER Şavşatlılar, sokaklarda gezen boz ayıyı görmek için ...
Koronavirüse karşı büyükbaş hayvanlarını sabun ve şampuanla yıkıyor
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı büyükbaş hayvanlarını sabun ve ...
Artvin’de mavi yemiş için hasat zamanı Kilogramı 100 lira satılan mavi yemişin faydaları saymakla bitmiyor Binlerce kişi ürettiği mavi yemişi almak için sırada bekliyor
YEREL HABERLER Artvin’de mavi yemiş için hasat zamanı Kilogramı 100 ...
Artvin'de tarihi eser kaçakçılığı Çantasından toplam 268 adet sikke ve tarihi obje çıktı
YEREL HABERLER Artvin'de tarihi eser kaçakçılığı Çantasından toplam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X