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Covid-19 sürecinde yeni eğitim nasıl olmalı konusu Artvin’de masaya yatırılacak Artvin’de 24-26 Haziran tarihlerinde “Covid-19 Sürecinde eğitimde yeni normlar uluslararası e-kongresi” düzenlenecek

İHA

Artvin'de 2426 Haziran tarihlerinde "Covid19 Sürecinde eğitimde yeni normlar uluslararası ekongresi" düzenlenecek.

Covid-19 sürecinde yeni eğitim nasıl olmalı konusu Artvin’de masaya yatırılacak Artvin’de 24-26 Haziran tarihlerinde “Covid-19 Sürecinde eğitimde yeni normlar uluslararası e-kongresi” düzenlenecek

Artvin’de 2426 Haziran tarihlerinde “Covid19 Sürecinde eğitimde yeni normlar uluslararası ekongresi” düzenlenecek.
Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını sürecinde eğitim alanında gerçekleşen değişimler ve gelişmelere yönelik çalışmalarla nasıl olmalı, konusu Artvin’de masaya yatırılıyor. 2426 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan, “Covid19 sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Uluslararası eKongresi” yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşecek.
Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan “Uluslararası Covid19 Kongresi: Eğitimde Yeni Normlar” 242526 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek. EKongre ile yurt içi ve yurt dışındaki bilim insanları katılımcılarla buluşacak.
Ekongre ile ilgili Artvin Öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, “Küresel bir salgın haline gelen Covid19, insanların sosyal hayatları başta olmak üzere dünyada birçok değişikliğe sebep oldu. Değişime uğrayan alanlardan birisi belki de en önemlisi ise eğitimöğretim faaliyetleridir. Pandemi bütün dünyaya teknolojik altyapının önemini bir kez daha gösterdi. Ülke olarak dünyada çok az ülkenin sahip olduğu altyapımızla eğitim öğretim faaliyetlerine ara vermeden uzaktan eğitim yöntemiyle devam edebildik. Bu süreçte bakanlığımızın yaptığı yatırımlarla uzaktan eğitim uygulamalarımızı geliştirmeye devam ettik. Öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim uygulamalarındaki yeterliliklerini geliştirmeye devam ediyorlar Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi işbirliğiyle hazırladığımız ‘Uluslararası Covid19 Kongresi: Eğitimde Yeni Normlar’ pandemi sürecinde eğitime bakışın ülkemizde akademik düzeyde ele alınacağı ilk uluslararası ekongre olacak” dedi.
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki ise konuşmasında Çoruh üniversitesi olarak uzaktan eğitim sürecinde yürütülen faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra ekongrenin hazırlanmasında emeği geçen personele teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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