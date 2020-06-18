Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

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Artvin’in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı. Taşan dereler ArtvinErzurum kara yolunu trafiğe kapattı.

Artvin Erzurum karayolu Kınalıçam mevkiinde şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Taşan dereler karayolunu araç trafiğine kapattı.

Uzun kuyrukların oluşmasına neden olan heyelanın ardından, Karayolları ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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