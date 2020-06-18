Artvin-Erzurum yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

<br>Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİNErzurum yolu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.<br>Yusufeli ilçesi sınırlarında bulunan Yeniköy mevkiinde saat 17.30 sıralarında etkili olan sağanak, sel ve heyelana yol açtı. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak ve taşlar, yola doldu. Artvin-Erzurum yolu güzergahı Yeniköy mevkii ulaşıma kapandı, karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen ekiplerin, yolu ulaşıma açmak için çalışması sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR<br>2020-06-18 20:04:34<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.