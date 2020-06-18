Artvin-Erzurum yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

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<br>Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİNErzurum yolu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.<br>Yusufeli ilçesi sınırlarında bulunan Yeniköy mevkiinde saat 17.30 sıralarında etkili olan sağanak, sel ve heyelana yol açtı. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak ve taşlar, yola doldu. Artvin-Erzurum yolu güzergahı Yeniköy mevkii ulaşıma kapandı, karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen ekiplerin, yolu ulaşıma açmak için çalışması sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR<br>2020-06-18 20:04:34<br>

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