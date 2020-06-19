Artvin-Erzurum karayolu yeniden trafiğe açıldı

İki ayrı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan ArtvinErzurum karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
ArtvinErzurum kara yolu su kavuşumu tüneli ile Yeniköy mevkisin de aşırı yağış yüzünden dün akşam saatlerinde iki ayrı noktada heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve taşan dereler karayolunu araç trafiğine kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu heyelanda, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.